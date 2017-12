Bilan mi-saison Premier League : Manchester City et les autres

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

On connaît déjà le nom du futur champion d'Angleterre. Fort de ses 17 victoires de rang, un record, Manchester City sera, sauf cataclysme, couronné dans quelques mois. Un titre qui ne souffrira d'aucune contestation.





Le club : Manchester City

On se souvient encore des critiques qui étaient tombées sur Pep Guardiola à la l'issue de la saison dernière, conclue sur une feuille blanche pour le technicien espagnol. Aujourd'hui, elles n'ont plus lieu d'être. Car le Manchester City qu'il a mis tant de temps à bâtir est devenu une machine qui écrase tout sur son passage. A commencer par ses adversaires. Un à un, les Citizens ont désossé leurs principaux rivaux pour le titre avec un bilan historique : jamais une équipe de Premier League n'avait enchaîné 17 victoires de rang, série en cours. Spectaculaire (60 buts inscrits), Manchester City est beau à voir jouer et s'affirme comme la matérialisation d'un pari fou. Celui de Guardiola, celui de répondre aux combats physiques de Premier League par un jeu de possession élégant, son obsession. Manchester United, relégué à 13 longueurs, n'a pas suivi le rythme.



Dès lors, comme en Ligue 1, on surveillera plutôt ce qu'il se passe derrière. Et il y a du beau monde : de Manchester United à Arsenal, en passant par Chelsea, Liverpool et Tottenham, il n'y a que 8 points. Le Big 4 est devenu un Big 6 et il reste maintenant à en connaître l'ordre.





Le joueur : Mohamed Salah

Cela aurait pu être Sergio Agüero, Raheem Sterling ou Kevin De Bruyne, les artisans de la réussite de Manchester City. Mais, en individualité pure, Mohamed Salah réalise une saison époustouflante depuis son arrivée à Liverpool. L'Egyptien avait déçu lors de son passage à Chelsea. Mais il est en train de se mettre les supporters des Reds de Liverpool dans la poche. Rapide comme l'éclair, capable de réaliser des étincelles n'importe quand, excellent finisseur, Salah est actuellement le co-meilleur buteur de Premier League avec 15 réalisations au compteur. Grâce à lui, Liverpool est quatrième et peut rêver en grand.





La déception : Chelsea

Sous la houlette d'Antonio Conte et sans Ligue des Champions à disputer (il est vrai), Chelsea avait époustouflé les fans de football anglais la saison dernière. A l'heure actuelle, c'est beaucoup moins le cas. Les Blues sont certes troisièmes, une position enviable, mais il y a matière à être déçu. Conte, dont certains choix peuvent faire débat, est contesté, le mercato n'a pas été très réussi et le titre est d'ores et déjà perdu. Autant dire que l'essai n'a pas été transformé.