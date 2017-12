Bilan mi-saison Serie A : la Juventus Turin a trouvé à qui parler

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Championne d'Italie ces six dernières saisons, la Juventus Turin ne réalisera peut-être pas la passe de sept. Cette saison, plusieurs candidats postulent au Scudetto et le suspense est insoutenable.





Le club : Naples

Quatorze victoires, trois nuls et une seule défaite : voilà le bilan de Naples après dix-huit journées de Serie A. Logiquement, le Napoli est leader au classement, un petit point devant la Juventus Turin, qui avait un peu trop pris l'habitude de dominer l'Italie ces dernières saisons. Basant sa réussite sur une force de frappe offensive enviable, Naples est séduisant et pourrait aller jusqu'au bout. Mais il ne faudra pas enterrer l'Inter Milan malgré ses deux défaites consécutives, ni l'AS Rome, à sept points avec un match en moins. Et la Lazio, cinquième, n'est pas très loin non plus.



Avec autant de candidats pour un seul Graal, la deuxième moitié de saison s'annonce des plus dantesques et, pour l'heure, il est impossible de vraiment dégager un favori. On peut s'attendre à un duel entre Naples et la Juve, avec les autres équipes pouvant jouer les trouble-fête.





Le joueur : Mauro Icardi

Mauro Icardi porte l'attaque de l'Inter Milan sur ses épaules, dans une équipe plus portée sur une assise défensive. Capable de coups d'éclat (on se souvient de son triplé dans le derby milanais) et suffisamment franc pour répondre avec humour aux rumeurs l'envoyant au Real Madrid, l'Argentin en est à 17 buts en 18 journées. Attention, néanmoins, à Ciro Immobile, 16 réalisations avec la Lazio.





La déception : l'AC Milan

On attendait beaucoup de l'AC Milan. Très actif sur le marché des transferts, le club a mis beaucoup d'argent sur la table pour se payer une belle équipe. Onzième, l'AC Milan a plus concédé de défaites (8) qu'il n'a engrangé de victoires (7). L'éviction de Vincenzo Montella n'a pas porté ses fruits pour le moment et Gennaro Gattuso n'a gagné qu'un seul match pour le moment. En quatre rencontres…