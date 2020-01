Les Bleus privés de Ribéry

Franck Ribéry a confirmé dans les colonnes de l'Equipe son forfait pour le match de qualification à la Coupe du monde 2010 aux Iles Féroé (12 août). "Il est évident que ça va être trop juste", a affirmé le milieu de terrain du Bayern Munich.

Coup dur pour les Bleus. Même si Raymond Domenech devait fatalement s'y attendre, Franck Ribéry a officialisé dans les colonnes de l'Equipe son forfait pour le match de qualification au Mondial 2010 aux Iles Féroé le 12 août prochain. "Il est évident que pour les Féroé, ça va être trop juste ", a confié le milieu offensif tricolore qui n'a plus touché de ballon depuis une vingtaine de jours. Si sa tendinite au genou gauche évolue positivement, "je vais beaucoup mieux", déclare-t-il par ailleurs, le timing est trop serré pour espérer porter main forte à la sélection tricolore. Raymond Domenech doit en effet dévoilé sa liste ce lundi.

Après la fracture du péroné de Samir Nasri, la douleur au genou droit de Thierry Henry et la possible opération du pouce gauche de Patrick Vieira, la marge de manoeuvre du sélectionneur des Bleus ne cessent de se réduire de façon inquiétante. Certes, le déplacement aux Féroé n'a rien d'insurmontable mais les Bleus n'ont plus leur destin entre leurs mains. Le moindre faux pas peut être fatal. Dans ces conditions, et alors que la Serbie truste le leadership du groupe 7, ce nouveau contretemps n'est pas franchement une bonne nouvelle. Surtout au vue de l'importance d'un Franck Ribéry, leader aussi bien sur qu'en dehors du terrain.