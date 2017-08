Bordeaux a totalement bouleversé son équipe type en deux ans

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Auteur d'un début de saison très encourageant (un nul, une victoire), le Bordeaux de 2017/2018 n'a plus rien à voir avec le Bordeaux de 2015/2016. En deux ans, les Girondins ont tout changé.





Exit Willy Sagnol, bonjour Jocelyn Gourvennec

La première évolution majeure a lieu sur le banc, quand Jocelyn Gourvennec, auteur d'excellents résultats avec l'En-Avant Guingamp, prend la place de Willy Sagnol (devenu adjoint de Carlo Ancelotti au Bayern Munich depuis, club pour lequel il a joué). Son arrivée coïncidence avec le départ de pas moins de neuf joueurs, dont Crivelli, Sané ou encore Chantôme. Elle correspond aussi aux arrivées de Toulalan, Ménez, Sabaly, Lewczuk et Kamano.



Des étés très actifs du côté des départs

Les Girondins de Bordeaux sont très actifs durant les mercatos d'été. En 2015, huit joueurs sont partis (en prêt ou définitivement). En 2016, ils furent donc neuf à faire de même. Ces dernières semaines, ils sont déjà douze à avoir fait leurs valises, notamment Carrasso, le gardien emblématique, et Ménez. A l'inverse, il y a plus de recrutement l'hiver : quatre joueurs étaient arrivés en janvier 2016 (pour deux départs) et trois en janvier 2017 (pour deux départs là-aussi).





Le onze n'a plus du tout le même visage

Avec ces nombreux mouvements, le onze de la saison 2015/2016 n'a donc plus du tout le même visage que celui de l'exercice qui vient de débuter. De Carrasso-Contento-Pallois-Sané-Guilbert-Chantôme-Sertic-Plasil-Touré-Rolan-Khazri, nous sommes passés à Costil-Pellenard-Jovanovic-Toulalan-Sabaly-Sankharé-Otavio-Lerager-Cafu-Laborde-Malcom.



Et les résultats sportifs dans tout ça ? Eh bien Bordeaux a terminé à la onzième place en 2016 et au sixième rang en 2017. Finira-t-il plus haut en 2018 ? Rendez-vous dans quelques mois.