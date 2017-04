Bordeaux : Cédric Carrasso et les Girondins, c'est bientôt la fin

Par Marc Benoist | Ecrit pour TF1 |

Une page va se tourner en Aquitaine. Entre Bordeaux et Cédric Carrasso, l’histoire touche doucement à sa fin. Selon toute vraisemblance, le gardien girondin va faire ses valises à l’issue de cette saison 2016-2017, après un peu plus de 300 matchs joués sous la tunique des Marine et Blanc. Un dénouement que beaucoup de supporters bordelais vont certainement regretter vu la popularité du joueur en Gironde.





Aucune offre de prolongation à Bordeaux

Cédric Carrasso est en fin de contrat avec les Girondins. Son bail actuel s’achève en juin 2017. Et d’après les informations de Téléfoot, l’international français (une sélection en amical avec l’équipe de France, contre la Pologne en 2011) n’a reçu aucune proposition de prolongation. Des discussions ont bien été menées. Une nouvelle réunion s'est tenue ces jours-ci entre les dirigeants bordelais et Stéphane Courbis, l'agent du joueur. Mais elles n’ont pas abouti pour le moment.

Victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche le 23 janvier 2016, l’ancien Toulousain et Marseillais a dû tirer un trait sur le reste de l’exercice 2015-2016. Après plusieurs mois de rééducation, Cédric Carrasso a retrouvé la cage bordelaise en août dernier, mais une nouvelle grosse entorse au même genou l’a éloigné des terrains de novembre 2016 à début février 2017. Ces indisponibilités ont poussé les Girondins a donner du temps de jeu à Paul Bernardoni (ex-Troyes) et Jérôme Prior (formé au club), mais aucun n’est parvenu à déloger Cédric Carrasso, toujours n°1 quand les pépins physiques l’épargnent. Le joueur a fait d’énormes efforts pour revenir à son meilleur niveau. Bordeaux en a profité pour réussir une belle saison et joue désormais pour une place en Europa League. Carrasso, amoureux des Girondins, est plus que déçu par l’attitude des dirigeants à son égard.

Carrasso est déçu

Cédric Carrasso, 35 ans, n’a toutefois pas l’intention de raccrocher les gants une fois parti de Bordeaux. Plusieurs clubs en France et à l’étranger, notamment en Angleterre, lui font les yeux doux. Carrasso semble ouvert à tout. Un dernier challenge le tente au plus haut point alors qu’il fait partie des meilleurs gardiens français en exercice.