Bordeaux : Malcom, l'autre Brésilien star de la Ligue 1

Le championnat de France a eu relation privilégiée avec les joueurs brésiliens. L'arrivée de Neymar au PSG cet été l'a encore prouvé. Et si on n'a d'yeux que pour lui, on aurait tendance à oublier que Bordeaux a lui aussi sa star brésilienne : le bien nommé et non moins très talentueux Malcom.





L'avenir devant lui

Bordeaux réalise un début de saison très intéressant et il le doit avant tout à Malcom, sa pépite brésilienne née à Sao Paulo un 26 février 1997 et récemment prolongée jusqu'en 2021. L'ailier droit est jeune et a tout l'avenir devant lui. Plus important, il enchaîne les prestations de haute volée, notamment matérialisées par ses statistiques ronflantes : 4 buts, 4 passes décisives en 8 matches.





Une frappe limpide

Malcom est donc l'un des joueurs les plus influents de la Ligue 1. Il touche beaucoup de ballons, il arme beaucoup de frappes (surtout depuis l'extérieur de la surface), il centre beaucoup et il passe beaucoup. C'est le maestro des Girondins et c'est grâce à lui que Bordeaux peut nourrir des ambitions élevées cette saison, éventuellement rêver au podium. "Il se passe quelque chose aux Girondins et Malcom en est le principal artisan. Il fait partie des meilleurs joueurs du Championnat" explique Elie Baup, ex-coach des Girondins.





Issu du futsal

Malcom a notamment fait ses gammes au futsal, ce qui lui a permis de développer des qualités non négligeables dans la provocation et la conduite de balle. Sa petite taille lui assure par ailleurs un centre de gravité assez bas - comme Messi - ce qui le rend d'autant plus dur à défendre. Il va vite et joue avec sa tête, ce qui lui permet d'être imprévisible et décisif. Ce dimanche après-midi, face à Nantes, il aura encore l'occasion de prouver qu'il a tout d'un grand. Et comme il n'a que 20 ans, il a le temps de voir venir.