Borussia Dortmund : Dembélé plus fort que le Bayern !

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Dans une affiche qui a tenu ses promesses, c'est le jeune international français Ousmane Dembélé (19 ans) qui a tiré son épingle du jeu et envoyé le Borussia Dortmund en finale de la coupe d'Allemagne.



Didier Deschamps : "Dembélé, c'est un gros dribbleur"

Passeur puis buteur



Ousmane Dembélé n'avait pas échappé au naufrage du Borussia Dortmund, il y a trois semaines, sur la pelouse du Bayern Munich (4-1). Hier soir, toujours dans l'enceinte de l'Allianz-Arena, l'international français s'est bien repris et a surtout remis quelques pendules à l'heure. Déjà en verve ces derniers temps (buteur face à Monaco en Ligue des champions, passeur décisif lors des trois rencontres suivantes en Bundesliga), il a apporté un large écot au succès du BvB (2-3) sur le Bayern Munich en demi-finale de la Coupe d'Allemagne. Alors que son équipe était menée 2-1 à l'heure de jeu, Dembélé a d'abord adressé un centre parfait à Pierre-Emerick Aubameyang pour l'égalisation (2-2, 69e).





«Le plus grand moment » de sa carrière

L'ex-joueur du Stade rennais ne s'arrêtait pas en si bon chemin inscrivant cinq minutes plus tard la victoire aux Borussen d'un enchaînement de grand classe, crochet du droit sur David Alaba et frappe puissante du gauche sous la barre (2-3, 74e). Du grand art et un grand moment ce que confirmait le joueur lui-même en passant devant la presse. «C'est le plus grand moment (de sa carrière à Dortmund), a avoué le meilleur espoir de la Ligue 1 en 2016. «C'est difficile de venir gagner ici à Munich, c'est une grande équipe, a poursuivi Dembélé sur la chaîne Sky. On a bien travaillé avec toute l'équipe, même si nous étions menés à la mi-temps (2-1), on a su revenir, avec toute l'équipe. »







Seul Mbappé fait mieux



Pour sa première saison avec Dortmund, Dembélé en est désormais à 9 buts et pas moins de 20 passes décisives toutes compétitions confondues, qui prouvent que ce dribbleur talentueux n'est pas un joueur individualiste. Au total, le Français a donc contribué à 28 réalisations cette saison. Un seul joueur fait mieux dans les cinq grands championnats, chez les joueurs de moins de 21 ans, l'inévitable Kylian Mbappé (23 buts, 8 passes décisives). Et on rappelle que ces deux-là, désormais coéquipiers en équipe de France, ont seulement 19 et 18 ans