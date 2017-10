Borussia Dortmund : Guerreiro s'éclate à l'entraînement

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

A peine de retour dans le groupe pro du Borussia, Raphaël Guerreiro s'est distingué de la plus belle manière à l'entraînement.



Une reprise de volée à 360°...du talon



Blessé lors de la dernière Coupe des Confédérations, Raphaël Guerreiro a fait son retour avec le Borussia Dortmund ce mardi en Coupe d'Allemagne (5-0 face à Magdebourg, D3). En amont de ce retour officiel sur les terrains, le Portugais s'était déjà montré très en forme à l'entraînement avec un but venu d'ailleurs. Si le prix Puskas prenait en compte les buts inscrits aux entraînements, Raphaël Guerreiro succèderait succédé à Olivier Giroud la saison prochaine. Un but venu d'ailleurs. Une talonnade couplé à un 180 en l'air qui, et c'est là le plus beau, va se loger dans la lucarne de son coéquipier.

Pour voir le but incroyable de Raphaël Guerreiro, c'est ici !