Borussia Dortmund-Real Madrid : Cristiano Ronaldo s'offre un doublé pour sa 400e

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Les joueurs du Borussia Dortmund le savaient : Cristiano Ronaldo adore marquer contre les clubs allemands. Et mardi soir, cela s'est encore vérifié.



Un nouveau doublé

Cristiano Ronaldo a en effet marqué deux buts contre le Borussia Dortmund qui s'incline ainsi pour la deuxième fois en Ligue des champions en autant de journées.



Et si Gareth Bale avait le score dès la 18e minute de jeu, Ronaldo s'est pour sa part illustré en deuxième période avec des buts à la 49e et à la 79e minute. La réduction de l'écart au score par Pierre-Emerick Aubameyang ne fut au final qu'une simple péripétie (54e).



Déjà auteur d'un doublé lors de la première journée contre l'APOEL Nicosie, CR7 a récidivé et se positionne encore une fois comme le favori pour remporter le titre de meilleur buteur de la compétition.



400 matches et 411 buts !

Et avec de doublé, Cristiano Ronaldo a fêté dignement son 400e match avec le Real Madrid. Le Portugais présente d'ailleurs un bilan extraordinaire avec la "Casa blanca" : 411 buts en 400 matches avec, cerise sur le gâteau, 111 passes décisives.



De plus, Ronaldo a remporté 293 de ses 400 matches pour 60 nuls et seulement 47 défaites !



La mise au point de Ronaldo

Malgré ses statistiques impressionnantes, Cristiano Ronaldo était chafouin en zone mixte : "On dirait que je dois prouver, match après match, quel joueur je suis. Je suis surpris de l'opinion publique à mon sujet. Une fois de plus, les chiffres parlent pour eux. Je suis très heureux d'avoir joué mon 400e match, d'avoir marqué mon énième but, mais ceux qui parlent sur moi ont certainement une bonne explication.



Quand je suis bien et que j'ai des occasions, je marque. Parfois, le gardien adverse ou les poteaux m'en empêchent, mais c'est le football. Ma philosophie de vie est toujours la même, je suis une professionnel exemplaire et je n'abandonne jamais, j'ai toujours l'esprit sain et propre, prêt à relever les défis et subir les critiques, qui sont toujours plus acides. Je suis bien et content aux côtés de mes partenaires".