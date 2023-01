Brésil-Allemagne : Les terribles images de dépit des supporteurs brésiliens

Le football est parfois un sport capable de briser les cœurs. Mardi soir, à Belo Horizonte, il a rappelé sa dure réalité à des milliers de supporteurs venus en masse soutenir le Brésil. Car c'est bien connu, le foot se joue à onze, et, à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. La Mannschaft a fait éclat de tout son talent pour humilier la bande à Scolari, 7-1. Le tout devant les yeux médusés de spectateurs, tiraillés entre colère et déception. L'Allemagne a brisé le rêve du Brésil de remporter SA Coupe du Monde. Le drame est à la hauteur de l'attente suscitée par l'événement.

