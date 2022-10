Brésil-Colombie : Suivez le match en streaming vidéo

Ce soir, le Brésil et la Colombie croisent le fer en quarts de finale de la Coupe du Monde. Une rencontre de prestige à suivre en streaming vidéo en direct à partir de 22h00.

Qui du Brésil ou de la Colombie accèdera aux demi-finales du Mondial ? Qui de l'expérimentée Seleçao ou des fougueux Cafeteros rejoindra la France ou l'Allemagne au tour suivant ? Pour le savoir, il n'y a qu'un moyen, regarder la rencontre. Suivez le match en direct et en intégralité en cliquant sur le lien ci-dessous :

► BRESIL-COLOMBIE EN STREAMING

Avantage à...

Pour trouver un favori naturel pour cette rencontre, il faut s'attarder sur le parcours des deux équipes dans cette Coupe du Monde. Loin d'être convaincant, le Brésil a rencontré des difficultés lors de tous ses matches, et est passé à deux doigts de l'élimination face au Chili. La Colombie a été l'équipe la plus impressionnante avec un sans-faute, quatre victoires en autant de matches. Les Cafeteros comptent d'ailleurs dans leur rang le meilleur buteur, James Rodriguez, et le meilleur passeur, Juan Cuadrado. Avantage à la Colombie.

Les compositions probables

Brésil : Julio Cesar - Marcelo, Dani Alves, Thiago Silva, David Luiz - Paulinho, Fernandinho - Oscar, Hulk, Neymar - Fred

Colombie : Ospina - Armero, Zuniga, Zapata, Yepes - Aguila, Sanchez, Cuadrado, James Rodriguez - Gutierrez, Martinez

Le coup d'envoi du match Brésil-Colombie sera donné vendredi à 22h00 à Fortaleza.