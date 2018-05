Brésil : Dani Alves est forfait pour la Coupe du monde !

Par Thomas Ravenel | Ecrit pour TF1 |

En s’imposant solidement face aux Herbiers ce mardi soir, en finale de la Coupe de France (2-0), le PSG a remporté pour la douzième fois de son histoire ce trophée. Seul hic de la soirée, la sortie de Dani Alves, blessé au genou droit, en toute fin de rencontre (86e). Au lendemain de ce sacre, le club de la capitale se voulait plutôt rassurant, comme en témoignait ce communiqué : « Dani Alves souffre d’une désinsertion haute de son ligament croisé antérieur avec entorse postéro-externe et sera absent au minimum 3 semaines. Un traitement chirurgical est envisageable. ». Cependant, les dernières nouvelles ne sont pas bonnes du tout.





Six mois d’absence

C’est une annonce qui a, sans aucun doute, un goût amer pour la Seleçao et pour tout le peuple brésilien. L’ancien latéral droit du Barca, touché au ligament droit du genou, s’est vu dans l’obligation de déclarer forfait pour la prochaine Coupe du monde 2018, qui se déroulera maintenant dans à peine plus de 30 jours. En effet, cette blessure devrait éloigner des terrains l’homme aux 38 trophées durant près de six mois. Une information, tout d’abord, révélé par Globo Esporte, un média brésilien, et quelques minutes plus tard par la fédération Auriverde.









Qui pour remplacer Dani Alves ?

Pallier l’absence de Dani Alves, un des cadres du vestiaire qui a porté à 108 reprises la mythique tunique jaune de la Seleçao et qui reste également sur deux Coupe du monde consécutives (2010 et 2014). Voici la mission, et non des moindres, que Tite, le sélectionneur du Brésil, va devoir rapidement réussir puisqu’il va dévoiler sa liste des 23 ce lundi. Pour succéder au natif de Juazeiro, Danilo (Manchester City), Rafinha (Bayern Munich) et Fagner (Corinthians) sont pressentis comme les grands favoris.