Brésil : le gardien de Botafogo victime d'un car-jacking!

Le nom du gardien de Botafogo, s'est ajouté à la longue liste des Brésiliens victime d'un car-jacking.



Le portier braqué



C'est une scène d'une banalité sans nom dans les rues de Rio. Une scène qui arrive, malheureusement, quotidiennement et dont la victime est, cette fois, un joueur de foot. En l'occurrence le portier de Botafogo, Jefferson. Et peu importe que l'international brésilien (21 sélections) ait fait gage de fidélité à l'un des clubs les plus populaires de la cité (296 matches depuis 2009).



Un braquage en mondiovision



A proximité d’un feu rouge, le gardien (21 sélections) a été agressé par trois hommes armés qui l’ont forcé à sortir de sa voiture pour se mettre à genoux sur le trottoir, les mains derrière la tête. Certainement choqué, le portier de 34 ans n’a opposé aucune résistance et le trio de braqueurs est rapidement reparti avec son véhicule. Une caméra de surveillance de la ville a tout filmé. Et les images parlent d'elles-mêmes.