Brésil / Ronaldo révèle avoir débuté sa carrière comme gardien de but

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

INSOLITE - Dans un entretien accordé à la chaîne Youtube de Zico, Ronaldo est revenu sur ses jeunes années et ses débuts en tant... que gardien de but.

Ronaldo et ses débuts comme gardien de but

Ronaldo évoque ses jeunes années. Interrogé par son illustre compatriote, Zico, dans le cadre d'un entretien donné pour la chaîne Canal Zico 10, Luis Nazário de Lima "Ronaldo" a évoqué ses tous premiers souvenirs en tant que footballeur.



Venu du futsal, l'ancien attaquant de l'Inter et du Real Madrid est revenu sur le tout premier test passé dans sa carrière pour intégrer l'équipe de futsal du Valqueire Tênis Clube (un club fondé en 1963 qui n'a pas de courts de tennis), son tout premier club. “Je suis allé faire un essai là-bas, mais le futsal était quelque chose de très concurrentiel. Il y avait 50 enfants qui faisaient le test", a expliqué le Brésilien.

"Je voulais jouer comme ailier droit, un poste où il y avait la plupart des joueurs, car je ne pouvais pas tirer avec on pied gauche. Il y avait plein de joueurs à chaque poste, mais il n’y avait seulement que trois gardiens", a-t-il ajouté. "J’ai effectué le test comme un gardien et je l’ai réussi, mais une fois à l’entraînement j’ai changé de poste et de je n’en ai jamais changé."





Après ses débuts réussis dans le futsal, Ronaldo a intégré les équipes de jeunes de Sao Cristovaõ, un petit club professionnel situé en plein coeur de Rio. Sao Cristovaõ là où tout a commencé pour lui dans le petit stade Figueira de Melo, situé à quelques encablures du mythique Maracanã. C'est dans ce modeste club de quartier, mais professionnel, qu'une future légende du football et du sport brésilien en général a débuté son long parcours vers les sommets.





"J’ai commencé dans les équipes de débutants de Sao Cristovao. Lors de ma deuxième année, j’ai intégré l’équipe des jeunes. Jairzinho était à cette époque le coach de l’équipe première", a ajouté le double Ballon d'Or. "Plus tard, quand j’ai eu 15 ans, j’ai rejoint Cruzeiro et j’ai joué une saison dans l’équipe junior." Et la suite, c'est l'équipe du Brésil, le PSV, l'Inter, le Real Madrid. Mais c'est en gardant une petite cage de futsal que cet exceptionnel parcours a débuté. Du banal à l’extraordinaire, il n'y a qu'un pas.





















Un aperçu de la salle du Valqueire Tênis Clube où a débuté Ronaldo