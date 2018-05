BUFFON à Paris : c’est fait… mais il faudra attendre

Par Vincent Guillot | Ecrit pour TF1 |













Oui, Gianluigi Buffon, le légendaire gardien but de la Juventus Turin devrait bien rejoindre le Paris Saint Germain. Selon le quotidien sportif italien Tuttosport, le portier de la juve et le club de la capitale se sont bien entendus pour un contrat de deux ans. Et pour un salaire estimé entre 7 et 8 millions d’euros par an. La légende italienne a également obtenu la garantie de devenir ambassadeur de la coupe du monde 2022 disputée au Qatar.





Besoin de vacances









Cependant le capitaine turinois n’apposera pas immédiatement sa signature au bas du contrat. Buffon désire en effet tout d’abord profiter de vacances bien méritées. Le champion du monde 2006 a besoin d’un peu de repos au soleil pour se remettre de toutes ses émotions. L’officialisation de son arrivée à Paris devrait donc se produire dans un bon mois.





Paris en quête de leaders









Le capitaine emblématique des bianconéris a effectué ses adieux à son public lors de l’ultime journée du calcio, sortant après une heure de jeu sous des tonnerres d’applaudissements. Toujours d’après Tuttosport, son arrivée dans l’effectif désormais dirigé par Thomas Tuchel aurait pour objectif d’apporter un leadership solide dans le vestiaire parisien. Du coup, le gardien international français Alphone Aréola devrait partir sous d’autres cieux. Le jeune portier parisien a en effet fait part de sa volonté de ne pas évoluer en numéro deux la saison prochaine.