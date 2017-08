Buffon, Messi et Ronaldo nommés pour le titre de joueur de l’année !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

S’agit-il vraiment d’une surprise ? L’UEFA a dévoilé le nom des trois finalistes pour le titre de meilleur joueur de l’année UEFA 2016/2017. On retrouve les joueurs qui ont le plus brillé ces derniers mois en Ligue des Champions.





Buffon, Messi et Ronaldo, désignés par un jury de 135 personnes !

Les trois lauréats sont donc dans l’ordre alphabétique Gianluigi Buffon, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le processus de vote est le suivant : un jury composé de 80 entraîneurs de clubs dont l’équipe a disputé les phases de groupe de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, ainsi que de 55 journalistes désigne les meilleurs footballeurs de la saison. Il faut aussi noter qu’aucun entraîneur n’a eu la possibilité de voter pour l’un de ses joueurs.













Avantage pour Buffon et Ronaldo ?

Messi part avec un léger désavantage contrairement à ses deux adversaires. Il n’a remporté que la Coupe du Roi, alors que Buffon et Ronaldo ont gagné leurs championnats respectifs et ils étaient surtout adversaires en finale de la Ligue des champions ! L’Italien n’avait pris que 2 buts avant la finale où CR7 a inscrit un doublé en plus des réalisations de Casemiro et Asensio. La Juventus de Buffon a surtout éliminé le FC Barcelone de Messi en quart de finale, sans prendre le moindre but.





Le gardien de 40 ans est un exemple dans le football, et ce titre pourrait enfin être la récompense individuelle qu’il attend. Il a aussi remporté la Coupe d’Italie, et il n’a pas encaissé des buts lors de 22 rencontres (9 en Ligue des Champions et 13 en Serie A)









Quant à Messi, il a été meilleur buteur en Liga avec 37 buts en 34 apparitions ! En Coupe d’Europe, il compte aussi plus de buts que matches disputés avec 11 buts en 9 matches !





Ronaldo a lui terminé meilleur buteur de la C1 avec 12 buts, dont 10 à partir des quarts de finale! Il faut aussi retenir ses 6 passes décisives. En Liga, il a trouvé le chemin des filets à 25 reprises, pour 6 passes décisives. CR7 a aussi remporté le Championnat du Monde des Clubs.









La décision sera rendue le 24 août en marge du tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des Champions. Mais l’on connaît d’ores et déjà la reste du top 10 de ce classement qui se compose ainsi :

4_ Luka Modric

5_ Toni Kroos

6_ Paulo Dybala

7_ Sergio Ramos

8_ Kylian Mbappé

9_ Robert Lewandowski

10_ Zlatan Ibrahimovic





A noter bien évidemment la présence de nombreux joueurs du Real Madrid, champion d’Europe mais aussi la huitième place de Kylian Mbappé ! Le jeune Français est récompensé de sa magnifique saison avec l’AS Monaco au niveau européen. Demi-finaliste de l’épreuve, le club du Rocher le doit en grande partie au talentueux international Français, auteur de 6 buts en 9 matches joués.









