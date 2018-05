Buffon : le monument quitte la Juventus, mais pas le football

Par Vincent Guillot | Ecrit pour TF1 |

Les supporters de la Juventus de Turin vont devoir s’y habituer : Gianluigi Buffon, le légendaire gardien de but de la vieille dame ne portera plus la saison prochaine les couleurs du club turinois. Le portier de 40 ans l’a annoncé ce matin lors d’une conférence de presse.





Pour autant, le gardien de la sélection italienne n’a pas annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière. Le vétéran a même ménagé un savant suspens sur la suite de ses aventures. En effet, alors qu’on pouvait s’attendre à ce qu’il raccroche définitivement les gants, Buffon a déclaré qu’il ne savait pas encore ce qu’il ferait la saison prochaine. L’idole juventino a déclaré : "J’avais prévu d’arrêter. Mais il y a des offres qui sont arrivées et qui sont stimulantes. En dehors comme sur le terrain. La semaine prochaine, après quelques jours de réflexion, je déciderai quoi faire".





Buffon à Paris ?





Absent du mondial russe à venir suite à l’élimination de la Squadra Azzura par la Suède en barrage qualificatif, Gianluigi aura tout le temps d’étudier les offres qui lui sont faites. De nombreux clubs sont en effet sur les rangs pour enrôler la star italienne. Et non des moindres : le Real Madrid, Liverpool et le Paris Saint Germain ont fait part de leur intérêt. D’après Sport Mediaset, le club parisien aurait même une petite longueur d’avance sur ce dossier.





Gianluigi Buffon avait effectué ses débuts en pro à Parme en 1995. Il avait rejoint la Juventus de Turin en 2001 avec laquelle il a joué 655 matches. Il totalise également 176 sélections avec l’équipe nationale italienne.