Buffon sur Zidane : «Le meilleur meneur»

Par Farid Sarr | Ecrit pour TF1 |

Si Gianluigi Buffon et Zidane se sont manqués de peu à la Juventus Turin, les deux hommes se vouent un profond respect, le second a fait l'éloge du premier.

L'inoxydable gardien italien (176 sélections), Gianluigi Buffon, a fait l'éloge de Zinedine Zidane au cours d'un Facebook live pour l'UEFA. Entre autres questions, le dernier rempart a été interrogé sur le meilleur joueur avec lequel il a évolué durant sa carrière. Devant la difficulté de la demande, ce dernier a opéré différemment. «Je préfère citer un joueur avec lequel je n’ai jamais joué, Zinedine Zidane. Comme meneur de jeu, il était le meilleur. Je n’ai jamais joué avec lui malheureusement car il est parti de la Juve quand j’arrivais. On s’est rencontrés lors de nombreuses rencontres internationales mais on n’a jamais été dans la même équipe». Des mots qui feront probablement plaisir au principal intéressé.

Un quart Real-Juventus en Ligue des champions

Les deux hommes croiseront à nouveau le fer en Ligue des champions. Les Madrilènes et les Turinois s'affronteront pour le compte des quarts de finale. Une affiche de rêve, aux allures de revanche. La saison dernière les deux formations s'étaient hissées en finale de la Coupe aux grandes oreilles. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers s'imposaient très nettement (4-1). Toutefois la méfiance est de mise dans les rangs madrilènes. «Je vois la Juve solide comme l'an dernier, et compétitive comme toujours. Ce sera une confrontation compliquée», confiait Zidane dernièrement.