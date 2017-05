Bundesliga : Les adieux au football de Lahm et Xabi Alonso

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La rencontre entre le Bayern Munich et Fribourg lors de la 34ème et dernière journée de championnat ne représente pas seulement la fin de saison pour les joueurs de Bundesliga, mais aussi une fin de carrière pour Philip Lahm, le capitaine bavarois et l’Espagnol Xabi Alonso. Ce sont deux immenses talents avec deux palmarès incroyables qui mettent un terme à leurs carrières.







Lahm, un palmarès éblouissant !

517 matches en club, et le latéral allemand a remporté huit fois la Bundesliga avec le Bayern et 7 fois la Coupe d’Allemagne. A son palmarès on trouve aussi une Ligue des Champions (2013), un mondial des clubs (2013), une Supercoupe d’Europe (2013), trois supercoupes d’Allemagne, et une Coupe de la Ligue (2007).









L’un des plus beaux palmarès du football Outre-Rhin auquel il faut ajouter une coupe du Monde (2014). A l’exception d’un Championnat d’Europe des Nations, Philip Lahm aura tout gagné. Et à 33 ans, il a décidé de mettre un terme à sa carrière, au cours de la laquelle il n’aura jamais été expulsé.









L’un des meilleurs arrières droit au monde a été formé au Bayern avant de rejoindre Stuttgart pour deux saisons, puis de revenir en Bavière en 2005 pour la réussite que l’on connaît. Inépuisable sur son côté, capable aussi de jouer à gauche, il aura démontrer sous Guardiola sa faculté d’adaptation en jouant aussi au milieu de terrain.

Le Bayern ne perd pas seulement un immense talent, le club dit également au revoir à un homme très respecté dans le milieu du football. L’émotion de Lahm était par ailleurs palpable en amont de sa dernière rencontre, et il a obtenu une sortie sous des applaudissements largement mérités lors de son remplacement par Rafinha en toute fin de match.









Xabi Alonso, exceptionnel à Liverpool, Madrid et Munich

A 35 ans, l’Espagnol tire lui aussi sa révérence. Egalement champion du monde (2010), il aussi remporté l’Euro (2008 et 2012) avec la génération dorée ibérique (Iniesta, Puyol, Casillas, Piqué, Ramos…). Chacun des entraineurs qui l’ont eu sous ses ordres a loué sa grande intelligence de jeu, et sa précision dans ses passes courtes et longues.

Métronome du milieu de terrain, il aura permis à Liverpool de gonfler son palmarès lorsqu’il les a rejoint en 2004 en provenance de la Real Sociedad où avec le brassard de capitaine, il avait fini 2ème de Liga en 2003.









Associé à Steven Gerrard, Xabi Alonso a remporté une Cup (2006) mais surtout une Ligue des Champions (2005) contre le Milan AC au cours de l’une des finales les plus spectaculaires de l’épreuve (3-3, 3-2 tab) où il inscrira d’ailleurs le but égalisateur à l’heure de jeu. Après 5 ans en Angleterre et une supercoupe d’Europe (2005), il rejoint le Real en 2009 pour évoluer aux côtés de Benzema, Ronaldo, Kaka et Ozil. Il sera champion sous les ordres de Mourinho (2012) puis décorchera la fameuse « Decima » avec Ancelotti, même si suspendu, il n’a pas pris part la finale.









Après 5 saisons et deux coupes du Roi (2011 et 2014) et une supercoupe d’Espagne (2012), il découvre en 2013 son 4ème et dernier championnat, la Bundesliga où il a remporté 3 titres de champion, une coupe d’Allemagne (2016) et une supercoupe d’Allemagne (2016).

Tout comme Lahm, c’est une page immense du football mondial qui se tourne, et pour sa dernière rencontre, il aura délivré une passe décisive sur l’ouverture du score bavaroise de Robben, avant de sortir lui aussi sous les acclamations du public.









