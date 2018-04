Bundesliga : Le Bayern en champion

Par François TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Dépourvue d'enjeu, la rencontre face à Mönchengladbach a permis au Bayern Munich de soigner ses statistiques.









Le Bayern, la force tranquille





Avec un Corentin Tolisso titulaire au coup d'envoi, le Bayern aura "souffert" une quinzaine de minutes avant de reprendre les choses en main. Suffisant néanmoins pour que les visiteurs, par l'intermédiaire Drmic (9e), n'ouvrent la marque et se mettent à rêver. Un peu. Jusqu'à la 37e minute exactement et l'égalisation de Wagner (1-1). Le début du cauchemar pour "Die Fohlen" (les poulains en Français, surnom des joueurs du Borussia). Quatre autres réalisations ponctueront le reste de la partie (Wagner à la 41e, Alcantara, 51e, Alaba, 67e, Lewandowski, 82e) et assureront un succès facile aux Bavarois, le 24e en 30 matches cette saison.









Le joli coup du Bayer





Dans l'autre affiche du jour, le Bayer Leverkusen (4e), opposé à Francfort (5e) peut dire un grand merci à Kevin Volland. L'attaquant du club rhénan s'est fendu d'un triplé dans les vingt dernières minutes d'une rencontre cruciale dans la course à la Ligue des champions. S'il revient sur l'actuel troisième du classement, le Borussia Dortmund (51 points), qui reçoit Schalke demain, prend surtout ses distances face à ses principaux concurrents pour la C1 (accès direct à la phase de poule), Hoffenheim, Francfort et Leipzig (46 points).





















Hertha Berlin - FC Cologne: 2-1









Stuttgart - Hanovre: 1-1









Hoffenheim - Hambourg: 1-0









Bayer Leverkusen - Eintracht Francfort: 4-1









Bayern Munich - Borussia Monchengladbach: 5-1