Bundesliga : le Bayern Munich écœure Leverkusen

En père un peu tranquille pour le premier match de championnat de l’année 2018, le Bayern Munich s’est imposé sur la pelouse du Bayern Leverkusen, empochant son 14e succès de la saison en championnat. Très actif, Franck Ribéry a été récompensé par un but.





Le Bayern a pris son temps

Cela faisait un petit moment que le Bayern Munich n'avait plus gagné sur la pelouse de Leverkusen, qui doit batailler dur pour arracher une place directement qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Autant dire que c’était un choc de Bundesliga qui nous attendait vendredi soir. Si le résultat final - 3-1 - profite aux Bavarois, on a parfois été plus proche du 1-0 pour Leverkusen ou du 2-2 après l’ouverture du score signée Martinez sur un corner très mal dégagé (32e).



Ribéry a marqué

En effet, le Bayern Munich a parfois joué à se faire peur dans cette partie pendant laquelle Leverkusen n’aura pas démérité devant son public. Sans Mats Hummels, la défense a laissé quelques espaces et, sans Robert Lewandowski, l’attaque a manqué d’un peu de physique. Mais, fort heureusement pour les Bavarois, Franck Ribéry est en très grande forme en ce moment. Déjà auteur d’un triplé en match amical, le Français, parfaitement servi par James Rodriguez, a fusillé Leno du pied droit (59e). Après la réduction du score de Volland, dont le tir a ricoché avec réussite sur Martinez puis Süle (70e), le match s’est emballé et Leverkusen a poussé. Avant de finalement céder sur une merveille de coup de franc de James Rodriguez (90e+1).





Le Bayern enchaîne

Réaliste et impérial, le Bayern Munich empoche donc une nouvelle victoire dans la quête d’un titre qui lui tend les bras. Avec provisoirement 14 points d’avance sur Schalke 04, il a de quoi voir venir. Leverkusen, qui restait sur 12 matches d’invincibilité en Bundesliga (14 toutes compétitions confondues), voit sa série être stoppée net. Il manque surtout l’occasion de mettre la pression sur Schalke 04 et Dortmund dans le sprint pour une place sur le podium.