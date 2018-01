Bundesliga : au Bayern Munich, James Rodriguez est en train de renaître

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

En difficulté au Real Madrid, où il n'a jamais vraiment eu l'occasion de briller, James Rodriguez est allé se relancer au Bayern Munich. Depuis quelques semaines, le Colombien est de retour à son meilleur niveau. Surtout, il est décisif dans les grands rendez-vous.





La renaissance

Arrivé en Bavière sur la pointe des pieds via un prêt payant de deux ans avec option d'achat, James Rodriguez a d'abord rongé son frein quand Carlo Ancelotti était encore à la tête de l'équipe puis lors des premiers matches ayant suivi l'arrivée de Jupp Heynckes sur le banc. Mais, depuis quelques semaines, le Colombien s'est hissé dans le onze de départ, se montrant décisif dans les rencontres qui comptent. "Désormais, il joue à un poste auquel il ne jouait pas au Real Madrid, ici il joue plus sur le côté mais je ne le vois pas comme un Ribéry ou un Robben. Il n'a pas encore tout montré car il joue pour l'équipe, il joue comme un milieu offensif et je pense qu'il se sent bien dans ce rôle, il me surprend beaucoup car il aide l'équipe en défense, c'est très positif" souligne Jupp Heynckes.





Présent dans les grands matches

Trois buts et cinq passes décisives pour James Rodriguez depuis l'ouverture de la saison. En se penchant plus précisément sur ces statistiques, on se rend compte que le Colombien s'est surtout montré à son avantage face aux grosses équipes : un but et une passe contre Schalke 04, un but face au RB Leipzig, deux passes face à Dortmund, un but et une passe contre le Bayern Leverkusen et une passe face au PSG en Ligue des Champions. Comme lors de la Coupe du monde 2014, qui l'a révélé, l'ancien Monégasque prouve sa capacité à répondre présent quand ça compte double.





Heureux au Bayern

C'est presque une belle revanche pour Rodriguez sachant que le Real Madrid vit une période très compliquée en ce moment. En tout cas, il s'épanouit en Bundesliga et c'est une donnée qui change tout pour lui. "Je suis heureux au Bayern. Personne ne sait ce qui va se passer à l’avenir. Pour le moment, je suis au Bayern. Le reste, ça ne dépend pas exclusivement de moi" confie l'intéressé, qui donnera sans aucun doute rendez-vous au Mondial en Russie. Avec un appétit et un talent retrouvés.