Bundesliga - Bayern Munich : Kingsley Coman et son palmarès hors normes

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Coman : un parcours victorieux





Kingsley Coman marche sur les traces d’un certain Zlatan Ibrahimovic. A nouveau sacré champion d’Allemagne avec le Bayern Munich, le week-end dernier, après le carton des Bavarois sur la pelouse de Wolfsburg (0-6), l’international français a célébré son deuxième titre de Bundesliga en deux saisons.





A 20 ans à peine, le joueur formé au Paris Saint-Germain peut se targuer de posséder un palmarès exceptionnel. Depuis ses débuts chez les professionnels le 17 février 2013 (lors de la défaite 3-2 du PSG sur la pelouse de Sochaux en Ligue 1), l’attaquant polyvalent a toujours été sacré champion à la fin de chaque saison.





Sacré champion de France avec Paris en 2012/2013 et 2013/2014, le joueur du Bayern ne s’est pas arrêté en si bon chemin : il a également célébré son premier Scudetto lors de sa première saison à la Juventus Turin (2014/2015), avant de devenir double champion d’Allemagne avec le Bayern (2015/2016, 2016/2017). Alors qu’il débute sa carrière, il a déjà remporté trois des dits cinq grands championnats européens.





Cinq saisons chez les professionnels, cinq titres, Coman possède déjà un palmarès exceptionnel. Pour aller chercher le record de Zlatan Ibrahimovic, qui avait été sacré champion avec ses différents clubs, neuf fois consécutivement entre 2004 et 2011 (avec l’Ajax Amsterdam, la Juventus Turin (qui a ensuite perdue ses titres 2005 et 2006), l’Inter Milan, le FC Barcelone et l’AC Milan), il lui faudra encore quatre titres. L'avenir est à lui.

















Le palmarès complet de Kingsley Coman (Bayern Munich / équipe de France)

5 championnats (France, Italie, Allemagne)



3 coupes (France - Coupe de la Ligue, Italie, Allemagne)

3 Supercoupes (France, Italie, Allemagne)





2016 - Equipe de France

Finaliste de l'Euro 2016





2016/2017 – Bayern Munich







Champion d’Allemagne

Supercoupe d’Allemagne



2015/2016 – Bayern Munich





Champion d’Allemagne

Coupe d’Allemagne

2015/2016 – Juventus Turin



Supercoupe d’Italie



2014/2015 – Juventus Turin



Champion d’Italie

Coupe d’Italie

Finaliste Ligue ds champions

2013/2014 – Paris Saint-Germain

Champion de France

Coupe de la Ligue

Trophée des champions

2012/2013 – Paris Saint-Germain



Champion de France















Bonus Téléfoot - Deschamps : "Coman et Martial sont hors normes"