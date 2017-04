Bundesliga – Dortmund : Malgré l’amende, le masque d’Aubameyang fait son retour

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

C’est le grand retour du masque de la polémique. Deux jours après s’être vu infliger une amende, dont le montant n’a pas été dévoilé, pour avoir porté un masque faisant de la publicité déguisée (le masque a été réutilisé lors d'un spot pub Nike après la rencontre) et causant du tort au sponsor sportif du Borussia Dortmund (Puma, également actionnaire du club à 5%) lors du derby de la Ruhr face à Schalke 04 (1-1), Pierre-Emerick Aubameyang a refait parler de lui sur les réseaux sociaux. Et une nouvelle fois, il a été question de ce masque.

C’est le frère de l’attaquant de Dortmund, Willy Aubameyang qui a été à l’origine de la nouvelle levée de boucliers. L’international gabonais s’est affiché sur son compte Instagram en compagnie de PEA et du fameux masque sur la tête, mercredi soir. Au mois de mars, Aubameyang avait été réprimandé pour avoir mis le swoosh de son sponsor personnel, Nike, sur son crâne.





92'min ça va à 8000 Woulala #aubameyang #bvb #mask #philippplein #17 #flash #goodjob #mybroisthebest 💪🏽👍🏽🤙🏽 Une publication partagée par Willy.Aubameyang (@willy.aubameyang) le 5 Avril 2017 à 11h51 PDT





Schmelzer : "C'était stupide"

Dans un entretien donné au journal Kicker mercredi dernier, Michael Zorc, le directeur sportif du club allemand, qui avait qualifié l’incident de "pas tolérable", s’était montré ferme avec son attaquant qu’il avait jugé comme "non conscient des conséquences de son comportement."

Défendu par Thomas Tüchel, qui n’avait pas hésité à la titulariser lors de la victoire face à Hambourg en milieu de semaine (3-0), Aubemeyang a en revanche été fortement critiqué par son coéquipier Marcel Schmelzer.

"Nous savions déjà qu'il proposerait quelque chose pour le derby. Mais ce qu'il a fait était stupide. Aucun des joueurs ne savait que c'était cela", avait déclaré l’international allemand à Sky Sport Allemagne. "Nous avons déjà eu un mot avec lui, le club aura également un autre échange avec lui et résoudra la situation en interne. Auba sait quel est le deal. Nous savons ce qu'il peut faire pour nous et il sait ce que nous pouvons faire pour lui. L'important, c'est que nous continuions d'agir en équipe. Auba est bien conscient de cela et c'est la chose la plus importante."