Bundesliga : Tout sourit au Bayern Munich [Vidéo]

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Les Bavarois sont non seulement parvenus à s’imposer contre Schalke 04 3-1, mais ils ont aussi profité de la défaite de Monchengladbach et du nul incroyable du Borussia Dortmund.

Après une défaite lors de la précédente journée, les Bavarois ont relevé la tête en ressortant victorieux de leur duel contre Schalke. Mais la chance a plus que souri aux hommes de Niko Kovac, puisque leurs adversaires directs pour le titre ont perdu des points.





Le Bayern, seul vainqueur parmi les 5 premiers au classement

Dans d’autres circonstances, l’on pourrait parler de la chance du champion mais cette expression sera peut-être ressortie en fin de saison pour qualifier le parcours du Bayern Munich. Les coéquipiers de Robert Lewandowski, auteur d’un but, ont pris les trois points contre Schalke 04 (3-1), un succès qu’ils se devaient d’obtenir suite à leur défaite contre Leverkusen lors de la précédente journée.

Mais là où ces points ont une grande valeur, c’est parce que le Bayern est la seule équipe de tête à s’être imposée ! Le Borussia Monchengladbach s’est lourdement incliné à domicile contre le Hertha (0-3) alors que le RB Leipzig et Francfort se sont neutralisés (1-1). Et surtout dans le même temps, le Borussia Dortmund a perdu des points à domicile.

















Le Borussia concède le nul après avoir mené 3-0

A l’entame du dernier quart d’heure, le Borussia Dortmund menait 3-0 et se dirigeait tranquillement vers son seizième succès en Bundesliga. Sauf qu’en moins de 12 minutes, Hoffenheim a complètement renversé la rencontre en inscrivant trois buts ! Après avoir dominé l’essentiel de la partie les jaune et noirs repartent seulement avec le point du match nul à domicile (3-3) et voient le Bayern, désormais seul deuxième revenir à 5 points.

Alors que les deux équipes se rencontreront le 6 avril pour le compte de la 28ème journée, les rêves de titre ne sont pas encore morts pour James Rodriguez et ses coéquipiers. D’ici la fin de saison chaque point sera important en vue du titre, d’autant plus que les trois premiers au classement doivent encore se rencontrer avec notamment un Borussia Monchengladbach Borussia Dortmund lors de la 34ème et dernière journée de Bundesliga. D’ici le droit à l’erreur n’est plus vraiment permis…