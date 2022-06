Tous les buts en vidéo : Montpellier 2 -2 Evian TG

Montpellier a été accroché à domicile par Evian Thonon Gaillard (2-2) en ouverture de la 35eme journée de Ligue 1. Avec un penalty manqué dans le temps additionnel, les hommes de René Girard n'ont pu accroitre leur avance sur le PSG en tête du championnat.

Performant à domicile cette saison, Montpellier a connu des difficultés contre un promu redoutable hors de sa base.



Intensité garantie



La perspective pour Montpellier de prendre le large dans la dernière ligne droite de la saison a entrainé une première période engagée. La domination héraultaise ne s'est pourtant traduise que sur penalty. Auteur d'une sortie tardive sur Giroud, le gardien Andersen a permis à Belhanda (42e) d'inscrire son huitième but en 2012. Avantage de courte durée car Kahlenberg ramenait son équipe à égalité (44e) avant le retour au vestiaire.

=> VOIR LES BUTS MONTPELLIER - EVIAN EN VIDEO <=



Fin mouvementée



Le second acte est resté sur les mêmes bases. En dépit d'une possession de balle en sa faveur, Montpellier se fait surprendre par un contre savoyard conclu par Bérigaud (69e). Rarement menés à domicile, les partenaires de Jourdren se font violence pour égaliser en fin de match par l'intermédiaire de Giroud (84e). Bénéficiant d'un second penalty à la dernière minute, Camara doit attendre la fin d'une bagarre entre Belhanda et Mongongu, tous deux expulsés, pour voir finalement son ballon repoussé par Andersen.



Montpellier garde la tête de la Ligue 1 avec six points d'avance sur Paris tandis qu'Evian conforte sa 9eme place au classement.