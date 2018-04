Buzz / Insolite - Plus fort que Ronaldo, Messi et Coridon, Riley McGree signe le but de l'année 2018 (VIDÉO)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

BUZZ / INSOLITE - Buteur en demi-finale du championnat d'Australie, vendredi, Riley McGree a signé un des plus beaux buts de l'année 2018.

MC GREE S'OFFRE UN COUP DU SCORPION

Voilà un nouveau candidat au Prix Puskás. Auteur d'un sublime but marqué - grâce à une talonnade qui ressemble à un dérivé du coup du scorpion - l'Australien Riley McGree a probablement marqué l'un des plus beaux buts de l'année 2018, vendredi lors de la demi-finale du championnat d'Australie (A-League) entre les Newcastle Jets et Melbourne City (2-1).

Grâce à ce but, marqué devant le public du McDonald Jones Stadium, l'attaquant a permis à son équipe d'égaliser face à la franchise australienne de Manchester City à la 57e minute de la rencontre.

Pour la petite histoire, Newcastle n'avait plus disputé un match de phase finale en championnat depuis 2973 jours. Ils disputeront surtout leur première finale depuis une décennie et la saison 2007/2008.









LA RÉACTION DE SON COACH