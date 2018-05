Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

L’herbe est-elle plus verte au Camp Nou pour notre « Zizou » national ? Une chose est sûre, par le passé le Français a démontré qu’il aimait fouler la pelouse du Barça. L’ancien n°10 des Bleus, qui s’apprête à affronter les Catalans ce dimanche (20h45) avec le Real pour le compte de la 36e journée de Liga, n’a perdu qu’une seule fois dans l’antre des Blaugranas, pour quatre succès et trois nuls avec le Real Madrid. Tour d’horizon avant le Clasico.

Zidane, buteur au Camp Nou

Pour son tout premier Clasico au Camp Nou en tant que joueur, Zidane voit les choses en grand. Le 16 mars 2002, l’ancien milieu de la Juventus réussit ses débuts en terre catalane, en ouvrant le score pour le Real. Mais en seconde période, Xavi permettra aux Barcelonais d’arracher le match nul (1-1). Le mois suivant, le 23 avril 2002 en demi-finale aller de la Ligue des champions, les Merengues posent à nouveau leurs valises sur la Rambla, jour de « Sant Jordi » (Saint-Georges), le patron de la Catalogne. En ce jour de fête dans la région, la tradition veut que les hommes offrent des roses aux femmes. Ce soir-là, Zidane n’avait qu’une rose pleine d’épines à offrir à ses adversaires. Après 19 ans de disette au Camp Nou, le Real avec ses « Galactiques » s’impose 2-0 devant 98 000 spectateurs. Et Zidane, d’une « vaselina » (un ballon lobé), trompera Bonano, le portier barcelonais. Un mois plus tard, le Real remportera la C1.

20 novembre 2004, l’unique défaite de « ZZ »

Le 6 décembre 2003, Zidane est aligné pour la première fois avec David Beckham lors d’un Clasico. Grâce à leurs Brésiliens (Roberto Carlos et Ronaldo), les Madrilènes s’imposent à nouveau face au Barça (2-1), plongeant le Camp Nou dans le silence. Mais un an plus tard, le 20 novembre 2004, l’antre du Barça tombe dans l’euphorie lorsque Samuel Eto’o, Giovanni van Bronckhorst et Ronaldinho trouvèrent le chemin des filets, pour un succès 3-0 des Blaugranas. A ce jour, l’unique défaite de Zidane à Barcelone, que ce soit en tant que joueur ou entraîneur.





Zidane vit une dernière saison compliquée (2005-2006). Moins décisif, il est critiqué en Espagne et est considéré comme trop vieux (33 ans). A deux mois du Mondial en Allemagne, le Français joue son dernier Clasico. Rapidement, les Merengues sont menés après une faute de Roberto Carlos dans la surface. Ronaldinho se charge de tromper ensuite Casillas (22e minute), avant que Roberto Carlos, qui n’a pas digéré la faute sifflée contre lui, se fasse expulser. A dix, Madrid trouvera néanmoins les ressources pour égaliser, par Ronaldo (1-1). Nous sommes le 1er avril 2006. Dix ans plus tard, presque jour pour jour, le Français retrouve le parfum du Clasico, mais cette fois-ci en tant qu’entraîneur de la Maison Blanche.

Coach Zidane invaincu au Camp Nou

En janvier 2016, Zidane est nommé entraîneur du Real Madrid à la place de Rafael Benitez. Le champion du monde 98 réussit son premier Clasico en tant qu’entraîneur. Le 2 avril 2016, dix ans après avoir raccroché les crampons, le natif de Marseille revient au Camp Nou. Si Piqué ouvre la marque (56e), le Real renverse les Blaugranas grâce à Benzema (62e) et Cristiano Ronaldo (85e). En fin d’année 2016, un but tardif de Ramos permettra aux Madrilènes de ramener un point de Catalogne (1-1). Enfin, malgré l’expulsion de CR7, le Real de Zidane s’était imposé en début de saison lors du match aller de la Supercoupe d’Espagne (3-1). Affaire à suivre, dès ce dimanche…





Le bilan de Zidane avec le Real au Camp Nou :



En tant que joueur : 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite

Barcelone-Real 1-1 / 16 mars 2002



Barcelone-Real 0-2 / 23 avril 2002

Barcelone-Real 1-2 / 6 décembre 2003

Barcelone-Real 3-0 / 20 novembre 2004

Barcelone-Real 1-1 / 1er avril 2006





En tant qu’entraîneur : 2 victoires, 1 nul

Barcelone-Real Madrid 1-2 / 2 avril 2016

Barcelone-Real 1-1 / 3 décembre 2016

Barcelone-Real 1-3 / 13 aout 2017











Zidane veut poursuivre sa belle série au Camp Nou