CAN 2013 : La Côte d'Ivoire s'impose difficilement contre le Togo

Les Ivoiriens, grands favoris de la compétition, ont plutôt bien débuté la CAN 2013. La Côte d'Ivoire s'est imposées à l'arrachée face au Togo (2-1) grâce à Yaya Touré et Gervinho, tous les deux buteurs.

La Côte d'Ivoire a remporté son premier match de la CAN 2013 sans vraiment être très convaincante. Les malheureux togolais peuvent regretter de ne pas avoir été récompensés de leurs efforts.



Décevante Côte d'Ivoire

La Côte d'Ivoire n'est pas passée loin de la catastrophe. Grands favoris de la CAN 2013, les Eléphants se sont imposés lors de leur premier match de groupe face au Togo. Mais la sélection dirigée par Sabri Lamouchi a décroché ses trois premiers points à l'arrachée. Une première mise en garde pour les Ivoiriens, bien loin de leur niveau annoncé. Une réaction est donc logiquement attendue lors de leur prochain match face à la Tunisie.



Brouillons en attaque

Car la prestation offerte lors de cette rencontre face au Togo est loin d'être probante. Pourtant, tout avait bien commencé avec une ouverture du score par l'intermédiaire de Yaya Touré dès la huitième minute de jeu. Le joueur des Citizens a failli doubler la marque à la quarante-quatrième minute mais sa frappe échoue sur le poteau d'Agassa. Incapable d'accentuer son avance, la Côte d'Ivoire se fait finalement punir à quelques secondes de la mi-temps avec l'égalisation d'Ayité. Heureusement pour les Eléphants, Gervinho délivre les siens à trois minutes de la fin du match.



Des regrets pour le Togo

De leur côté, les Togolais peuvent nourrir quelques regrets. Dès la première minute de jeu, Emmanuel Adebayor bénéficiait d'une occasion en or pour ouvrir la marque. Mais la star des Eperviers a finalement perdu son duel avec Barry Copa, le portier de la Côte d'Ivoire. Rapidement mené, le Togo n'a pas abdiqué et a fourni les efforts nécessaires pour recoller au score. Dans les derniers instants de la rencontre, les Togolais ont eu également la possibilité d'égaliser, en vain. Dommage pour la sélection de Didier Six qui n'aurait pas démérité.



Prochaine rencontre du groupe D ce mardi soir à 19h avec un premier choc : la Tunisie sera opposée à l'Algérie. Mercredi, le Maroc affrontera le Cap Vert pour son deuxième match juste après Afrique du Sud - Angola.