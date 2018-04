Carnet / Platini, Nantes, Denisot, Renard, PSG : ils rendent hommage à Henri Michel

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

CARNET – Décédé mardi à l’âge de 70 ans, Henri Michel a laissé derrière une belle carrière de joueur et un parcours d’entraîneur assez dantesque. Surtout, il a offert l’image de quelqu’un de droit. Plusieurs anciens coéquipiers et joueurs lui ont rendu hommage après sa disparition.

Le bel hommage de Platini





Interrogé par France Info, Michel Platini, l’ancien joueur de l’équipe de France, a rendu hommage à son sélectionneur.





"Je retiendrai son côté humain. C'était un mec formidable avec qui tu pouvais aller au bout du monde sans jamais douter de son soutien et de sa présence. Il était fidèle en amitié, fidèle en inimitié", a précisé l’ancien n°10 de Bleues. "C’était un mec extra avec des convictions. Il va nous manquer. Je suis très triste."



















Le FC Nantes : "Une légende, LA légende"





Comment ne pas évoquer le FC Nantes en évoquant Henri Michel ? Passé au club entre 1962 et 1982, le natif d’Aix en était devenu un des joueurs les plus emblématiques lors de la seconde partie du XXe siècle.



Champion de France à trois reprises (1973, 1977 et 1980), vainqueur de la Coupe de France en 1979, auteur de plus de 500 matches dans l’élite (81 buts), il était le stratège et le cerveau du FCN.





Via ses réseaux sociaux et son site internet, le club lui a rendu un hommage appuyé. "Une légende. LA légende. Le FC Nantes vient d'apprendre avec une immense tristesse la disparition de son emblématique ex-capitaine Henri Michel."



















Denisot : "C’était un seigneur"





L'ancien président du Paris Saint-Germain a également rendu hommage à Henri Michel en écrivant un message sur son compte Twitter.





"Henri Michel était un seigneur sur le terrain et dans la vie. Pensées pour sa famille. Tristesse."

















Hervé Renard : "Le meilleur entraîneur que le Maroc ait eu"





Actuel sélectionneur du Maroc, qu’il a qualifié pour la prochaine Coupe du monde en Russie, Hervé Renard a rendu hommage à son compatriote sur Twitter.





"Toutes mes sincères condoléances à la famille d’Henri Michel meilleur entraîneur national que le Maroc ait eu. Paix à son âme."













Duluc : "Un joueur magnifique et élégant"

Grand reporter pour le journal L'Equipe, Vincent Duluc a lui aussi rendu hommage à l'ancien sélectionneur de l'équipe de France. Avec son phrasé.





"Un grand du football français est parti. Grande tristesse avec la mort d'Henri Michel, à 70 ans. Joueur magnifique et élégant, sélectionneur du France-Brésil à Guadalajara, voyageur du monde, caractère fort, mal compris, il regrettait que le football français l'ait un peu oublié."













Le PSG : "Un grand personne du football français."





Moins connu, son passage par le Paris Saint-Germain n'aura, lui, duré qu'une seule année (1990/1991). Le club de la capitale lui a rendu hommage sur son compte Twitter.





"Un grand Monsieur et un personnage du football français s'en est allé. Toutes nos condoléances à la famille et aux proches de Henri Michel."

















L'hommage de la FFF