Cassano s'en prend à Pogba, James et Balotelli

Antonio Cassano, faute de faire parler de lui sur les terrains, fait parler de lui dans la presse. Et c'est Pogba, Balotelli et James Rodroguez qui en prennent pour leur grade.

Cassano prêt pour un nouveau challenge



Retourné à la Sampdoria la saison dernière après un passage de deux saisons plutôt réussies à Parme, l'attaquant de 34 ans n'est pas réapparu sur les pelouses cette saison. Encore sous contrat avec le club génois, l'enfant terrible du football italien avait rompu d'un commun accord son contrat en janvier dernier. Après de longs mois de silence, ce dernier s'est exprimé ce jeudi dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport et se dit prêt à retrouver un club, même s'il lui reste deux kilos à perdre. Un challenge un peu fou mais qui colle à l'image du joueur passé par nombre de clubs (Bari, AS Roma, Real Madrid, Samp, AC Milan, Inter Milan, Parme, Squadra Azzurra).

"Pogba vaut-il 120 M? Pour moi non!"



Dans la droite ligne du personnage, Cassano s'est aussi laissé aller à quelques confidences qui n'ont certainement pas manqué de faire siffler les oreilles de quelques joueurs. En l'occurence Paul Pogba, Mario Balotelli et James Rodriguez. A la question de savoir s'il trouvait des joueurs actuels surcotés, l'Italien n' pas hésité : "Pogba, James et Balotelli (...) Pogba vaut-il vraiment 120 millions d'euros ? Pas pour moi. James, 80 millions d'euros ? Non plus. Si c'était le cas, combien valait Iniesta au même âge ?" Et de donner une justification à la réussite de ses joueurs. "Mario et Pogba ont une grande chance, c'est d'avoir Mino Raiola comme agent qui leur a offert des opportunités incroyable", a t-il confié dans les colonnes du média Italien. Son ancien coéquipier en sélection, avec qui il a notamment brillé lors de l'Euro 2012, n'a pas manqué de lui répondre sur Twitter, sans le nommer, mais avec ironie: "Le génie a explosé... C'est vrai qu'il y a peu d'amis dans la vie et surtout pas dans notre métier".