Cavani, OL, « historiques », Real… : les 5 choses à retenir du week-end

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Que fallait-il retenir de ce week-end dans le petit monde du football ? On fait le point.

Cavani dans la légende

Il était exactement 17h13 ce samedi 27 janvier 2018, quand Edinson Cavani est entré dans l’histoire du PSG. A la 12e minute du match face à Montpellier (4-0, 23e journée de Ligue 1), El Matador a surgi pour reprendre victorieusement du pied gauche un centre de Rabiot. Benjamin Lecomte est battu, pour un compte (enfin) bon pour l’Uruguayen : son 157e but sous les couleurs parisiennes. Après le frisson, le Parc des Princes a explosé. Emporté dans une valse à mille temps avec l’attaquant, qui s’est précipité vers la tribune Auteuil pour célébrer son but avec les supporters. Libéré, délivré. Le n°9 parisien attendait ce moment depuis plusieurs matches, mais semblait inhibé par ce record détenu par le grand Zlatan Ibrahimovic. Samedi, Edinson Cavani a écrit une nouvelle page de son histoire d’amour avec Paris, façonné un peu plus sa légende. Dans le coeur de tout un club.

Lyon tombe sur un os

Fin de série pour l’Olympique lyonnais qui restait sur sept victoires de suite à l’extérieur. Dimanche, les hommes de Bruno Genesio sont tombés à Bordeaux (3-1). Un coup d’arrêt sans trop de conséquence au classement. L’OL conserve malgré tout sa deuxième place, profitant du match nul entre Marseille et Monaco (2-2), en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Dans une semaine, Lyon se déplace à nouveau, pour le choc de la 24e journée, à Monaco.

Les « historiques » se réveillent

Mal en point depuis le début de saison, les « historiques » du Championnat de France - Bordeaux, Saint-Etienne et Lille - ont retrouvé de l’allant ce week-end pour prendre un peu leurs distances avec la zone de relégation. Les Girondins ont battu l’équipe en forme du moment, Lyon (3-1) pour la première de Gustavo Poyet sur le banc. Saint-Etienne a battu Caen (2-1) dans la douleur, grâce notamment à des buts de sa recrue hivernale, Paul-Georges Ntep, et de son joker de luxe Jonathan Bamba. Enfin, les Dogues lillois sont venus à bout de Strasbourg (2-1). Le but libérateur est signé Edgar Ié, dans le temps additionnel.

Le Real se relance

Eliminé en Coupe du Roi dans la semaine, le Real Madrid a bien réagi en Championnat et offert un peu de répit à un Zinédine Zidane fragilisé ces dernières semaines. Les Madrilènes ont remporté le choc de la 21e journée de Liga, à Mestalla face à Valence, 3e. Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé pour un succès 4-1. C’était aussi le grand retour de la « BBC », 279 jours après… Pour la première fois depuis le 23 avril 2017, Karim Benzema, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo ont débuté un match ensemble.

Des Français ont brillé en Europe

En Allemagne, Kingsley Coman a activement participé à la « remontada » du Bayern. Menés 2-0 par Hoffenheim, les Bavarois ont inversé la tendance pour finalement s’imposer 5-2, samedi. L’international français a été à l’origine de la réduction du score par Lewandowski, avant d’inscrire un but, d’un joli tir dans le petit filet opposé. En Espagne, Antoine Griezmann a été le grand artisan de la victoire de l’Atlético face à Las Palmas (3-0) dimanche. Lancé dans le dos de la défense, « Grizi » a ouvert la marque d’un petit ballon piqué et initié l’action du deuxième but, signé Fernando Torres.