Cedric Carrasso bientôt de retour en France ?

Six mois après son arrivée à Galatasaray, Cédric Carrasso (sous contrat jusqu’en juin 2018) pourrait voir son aventure turque prendre fin plus rapidement. Alors qu’il n’a qu’un match de Coupe de Turquie à son actif cette saison, l’ancien portier des Girondins (2009-2017) n’est pas aidé par le changement de staff. Le limogeage d’Igor Tudor, qui l’avait fait venir en Turquie l’été dernier, a changé la donne. L’international français (1 sélection) ne semble plus entrer dans les plans du nouvel entraîneur Fatih Terim.







A 36 ans, Cédric Carrasso ne négligerait pas un retour dans l’hexagone. Selon nos sources, deux formations de Ligue 1, dont l’identité n’a pas filtré, sont intéressées pour le récupérer. Mais quelques formations étrangères sont également sur les rangs.