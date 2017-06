Chelsea : Diego Costa poussé vers la sortie par Conte

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

L'attaquant espagnol Diego Costa va quitter Chelsea contre son gré. Son manager Antonio Conte lui aurait dit qu'il "n'entre plus dans ses plans".

"Après tout ce que j'ai fait là-bas, il m'envoie un message..."



Au sortir du match amical entre l'Espagne et la Colombie (2-2), hier soir, à Murcie, qu'il a passé sur le banc, Diego Costa a lâché une petite bombe sur son avenir : "Conte m’a envoyé un message me disant que je n’entre pas dans ses plans pour Chelsea. Après tout ce que j'ai fait là-bas, il m'envoie un message... Mais bon, il faut chercher une équipe et jouer. Mes relations avec le coach ont été mauvaises cette saison. C’est une honte mais il est clair que le coach ne compte plus sur moi et qu’il ne veut plus de moi." Alors que des questions légitimes se posaient sur l'avenir de l'attaquant de la Roja, cette sortie a le mérite de clarifier sa situation : l'Espagnol et Chelsea, c'est donc fini.



La Chine l'attend toujours



Une révélation surprenante même si on savait la relation tendue entre le joueur et son coach depuis l'épisode du vrai-faux départ en Chine de Diego Costa l'hiver dernier. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs annoncent d'ailleurs toujours Diego Costa en Chine cet été, où un salaire astronomique l'attend. Hier soir, il a en tout cas confirmé qu'il était bien sur le marché : "J'ai renvoyé un message aux dirigeants de Chelsea pour qu'ils prennent une décision, mais c'est clair maintenant que l'entraîneur ne compte plus sur moi. Il faut que je cherche une nouvelle équipe."

Compliqué avec l'Atlético



Si le joueur de Chelsea a également clamé son amour de l'Atlético Madrid, le club d'Antoine Griezmann est interdit de recrutement cet été. Et la perspective de passer plusieurs mois sans jouer à un an de la Coupe du monde en Russie n'est pas fait pour le rassurer. "Cinq mois sans jouer ? Je ne sais pas, c'est compliqué mais les gens savent que j'aime énormément l'Atlético et que j'aimerais vivre de nouveau à Madrid. Ce serait sympa de revenir mais il est difficile de rester quatre ou cinq mois sans jouer. Il y aura une Coupe du monde et plein d'éléments à prendre en compte. J'ai besoin de jouer, c'est tout."