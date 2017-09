Chelsea : Le bel éloge d’Antonio Conte au sujet de Bakayoko

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Si Chelsea n’a perdu qu’une seule et unique rencontre cette saison, il ne faut sans doute pas chercher bien loin l’explication : Tiémoué Bakayoko était absent pour ce match. Le milieu de terrain de 23 ans est à présent de retour au sein du groupe londonien et les performances des Champions d’Angleterre s’en sont améliorées. Aux côtés de Cesc Fabregas et N’Golo Kanté, Bakayoko continue sa fulgurante progression. Ce que n’a pas manqué de noter son entraîneur Antonio Conte.





« Il a beaucoup de talent et il est très fort sans ballon »

Mardi soir Chelsea jouera son premier match de Ligue des Champions contre le club azerbaïdjanais de Qarabag. A cette occasion, les Blues pourront compter sur Bakayoko, qui en peu de temps s’est adapté au style de jeu de la Premier League. Mais pour Conte, les belles performances de son milieu de terrain ne sont que le début d’une belle somptueuse carrière comme il l'a confié en conférence de presse d'avant-match : « N’oubliez pas que « Baka » n’a que 23 ans. Il est plus jeune que N’Golo Kanté. L’an dernier il jouait en France et maintenant il est en train de s’adapter à un nouveau type de football. Je pense qu’il a beaucoup de talent, et à présent il est très fort sans ballon. Mais avec du travail, il peut encore s’améliorer avec le ballon tout comme N’Golo Kanté. »





Bakayoko, la montée en puissance se poursuit

Contre Leicester, Tiémoué Bakayoko a disputé son deuxième match en intégralité après 90 minutes contre Tottenham lors de la deuxième journée. Lors de cette rencontre contre les Foxes, le numéro 14 des Blues a rayonné. Il a remporté 75% de ses duels, et a eu 82% de précision dans ses passes. Avec 81 ballons touchés, et 13 récupérés, l’ancien Monégasque était partout sur la pelouse, et son entente avec N’Golo Kanté est à l’origine de la domination de Chelsea sur Leicester.

Rien d’étonnant à ce que Conte ait multiplié les compliments sur son joueur en conférence de presse ce lundi. La rapidité de son adaptation à la Premier League est impressionnant, et les champions d’Angleterre disposent avec ce duo l’une des paires de récupérateurs les plus redoutables d’Europe. Et Tiémoué Bakayoko n’a pas encore montré tout ce dont il était capable…





