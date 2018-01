Chelsea : David Luiz sur le départ ?

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

L'aventure commune entre David Luiz et Chelsea a du plomb dans l'aile, a tel point qu'un départ du Brésilien est préssenti cet hiver. Revenu sur les bords de la Tamise à l'été 2016, après un passage de deux saisons au PSG, le natif de São Paulo (30 ans) n'entre plus dans les plans d'Antonio Conte. Pièce maîtresse du coach italien l'an passé, lors de la saison du titre, le joueur a vu son statut de titulaire être sérieusement remis en cause lors de ce nouvel exercice 2017-2018. A cela, plusieurs raisons. Il y aurait d'abord un différend avec le coach transalpin. Conte n'aurait pas apprécié son attitude, voire son manque de respect, et l'aurait mis à l'écart. Si les deux hommes ne semblent plus sur la même longueur d'onde, une blessure au genou (plus diplomatique qu'autre chose ?) a également écarté le Brésilien des terrains. Et ce, depuis le mois d'octobre. Depuis, Antonio Conte lui préfère le jeune Danois Andreas Christensen (21 ans), qui est revenu de prêt à Mönchengladbach.





David Luiz fait la moue du côté de Chelsea...

Conte n'envisage pas un départ, à moins que...

Pour le technicien italien, un départ du défenseur n'est pas à l'ordre du jour. "Je comprends la frustration des joueurs qui jouent moins. Ils ont envie de jouer plus, c'est logique. Mais nous n'avons pas de marge dans ce groupe. Je veux conserver tous mes joueurs." Conte a cependant été plus nuancé : "Hors de question de vendre quelqu'un, si nous ne recrutons pas d'abord", a-t-il affirmé en conférence de presse ce mardi. L'Auriverde ne prendra pas part au derby londonien ce jeudi entre Arsenal (5e) et Chelsea (2e), lors de la 22e journée de Premier League. Conte a indiqué qu'il pourrait néanmoins figurer dans le groupe qui affrontera Norwich, samedi en Cup. Une chose est sûre, David Luiz devrait animer le mercato. En cas de départ, plusieurs clubs seraient prêts à accueillir le joueur. Récemment, la Juventus ou encore Manchester United ont été cités comme possible destinations. Affaire à suivre...