Chelsea: Fabregas établit un nouveau record et poursuit la légende Giggs

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Cesc Fabregas a pris part à l'importante victoire de Chelsea contre Middlesbrough (3-0) en donnant un but à Nemanja Matic. L'Espagnol a franchi un cap symbolique en réalisant sa 11e passe décisive de la saison. Le milieu de terrain a désormais un défi colossal à relever : détrôner Ryan Giggs. Explications.

Chelsea y est presque. Après la défaite de Tottenham à West Ham vendredi (1-0), les hommes d'Antonio Conte avaient l'occasion de faire un pas de géant vers le titre de champion d'Angleterre. Et ils ne se sont pas loupés ce lundi 8 mai contre Middlesbrough (3-0). Un résultat qui, par ailleurs, condamne Boro à la relégation.

Six saisons à plus de 10 passes décisives : du jamais-vu en Premier League

Mais pour les Blues, l'essentiel est ailleurs. Les buts de Diego Costa, Marcos Alonso et Nemanja Matic placent les Londoniens à une seule victoire du titre. La couronne ne devrait pas leur échapper. Et ce n'est pas la seule bonne nouvelle de la soirée. Un joueur de Chelsea a établi un nouveau record dans l'histoire de la Premier League face à Middlesbrough.

A la 65e minute de jeu, Cesc Fabregas, d'un petit piqué parfait, a trouvé Nemanja Matic dans la surface. Le Serbe ne s'est pas fait prier et a transformé cette offrande grâce à un tir puissant qui a clôt le score (3-0). C'est un événement pour Fabregas car il s'agissait de sa 11e passe décisive de la saison. L'Espagnol est le premier joueur à réaliser plus de 10 passes décisives dans 6 différentes saisons de Premier League. Dans le détail, Fabregas a donné :







11 passes décisives en 2006-2007 avec Arsenal



17 passes décisives en 2007-2008 avec Arsenal



13 passes décisives en 2009-2010 avec Arsenal



11 passes décisives en 2010-2011 avec Arsenal



18 passes décisives en 2014-2015 avec Chelsea



11 passes décisives en 2016-2017 avec Chelsea (série en cours)





Lampard dépassé, Henry résiste, Giggs tremble !

Les archives de la Premier League indiquent que Cesc Fabregas est aussi devenu cette saison le 2e meilleur passeur de l'histoire de la Premier League. Il a détrôné un ancien coéquipier : Frank Lampard, qui a distribué 102 passes décisives dans sa carrière. La performance de l'Espagnol est plus impressionnantes : Lampard a disputé 609 matches en 20 saisons, alors que Cesc Fabregas a donné 106 passes décisives en 309 matches et 11 saisons (quasi moitié moins).

Néanmoins, le record de passes décisives sur une saison appartient à un Français : Thierry Henry, qui donna 20 passes décisives en 2002-2003 (+ 24 buts marqués !). Le recordman absolu de passes décisives possède lui encore beaucoup d'avance. Son nom : un certain Ryan Giggs, qui a donné 162 passes décisives en 632 matches et 22 saisons de Premier League avec le maillot de Manchester United sur le dos.

Fabregas serait sans doute bien plus proche de la légende galloise s'il n'était pas retourné en Liga au FC Barcelone pendant 3 saisons (2011-2014). Le n°4 des Blues vient de fêter ses 30 ans. S'il reste en Premier League et maintient son rythme infernal, Fabregas pourrait bien effacer la marque prestigieuse de Giggs d'ici quelques saisons. Statistiquement, puis l'ex-Blaugrana tourne à 13,25 passes décisives/saison, la barre des 162 passes décisives devrait être atteinte d'ici un peu plus de quatre saisons. Soit autour de 2021, quand Fabregas sera âgé de presque 35 ans !