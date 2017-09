Chelsea : Hazard trouve Zidane "magique"

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Voilà plus de dix ans que Zinédine Zidane a raccroché les crampons. Pour autant, personne n’a oublié le joueur qu’il a été et surtout pas ses successeurs. Au cours d’une interview donnée au quotidien sportif espagnol Marca, Eden Hazard a été interrogé sur le sujet et ne tarit pas d’éloges sur le Français.

Le doux regard d'Hazard pour le Real



Régulièrement annoncé au Real Madrid, Eden Hazard a accepté, pour Marca, de parler à nouveau de l'éventualité de le voir un jour porter les couleurs de la Maison blanche. L'attaquant belge de Chelsea ne ferme bien sûr aucune porte surtout si Zinédine Zidane reste à la tête "de la meilleure équipe du monde", dixit le Belge. «Zidane a tout gagné en tant que joueur et en tant qu’entraîneur. C’est quelqu’un de spécial», avance le joueur de Chelsea.



"Quand on pense football, on pense Zidane"



Et le meneur de jeu du champion d'Angleterre de poursuivre : "Je pense qu'en ce moment, le Real Madrid est la meilleure équipe du monde. Ils ont tout gagné, ils ont de bons joueurs et un grand entraîneur", rappelle Hazard. L'ancien Lillois fait l'éloge des Merengues, mais c'est surtout l'ancien meneur de jeu des Bleus qui suscite son admiration: "Tout le monde connaît le joueur qu'il a été. Quand on pense au football, on pense à Zidane parce qu’il était capable de tout sur le terrain. Et encore aujourd’hui, hors terrain, il réalise de grandes choses. Il est magique, et je suis très content de le voir au stade."

"Pourquoi pas un jour?"



De là à imaginer le Blue quitter les bords de la Tamise dans les mois à venir pour rallier le Real, il n'y a qu'un pas que le principal intéressé ne veut surtout pas franchir trop vite. "Je suis très bien en Angleterre. Je suis dans l'une des meilleures équipes, mais c'est vrai que la Liga est spéciale... Pourquoi pas un jour ? Oui". Les rumeurs devraient reprendre de plus belle l'été prochain...