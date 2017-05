Chelsea : l'admiration de Claude Makelele pour N'Golo Kanté

Par Grégoire Duhourca | Ecrit pour TF1 |

Claude Makelele a décidé de passer le relais. Sur le site officiel de Chelsea, l'ancien milieu de terrain international tricolore a évoqué le cas de N'Golo Kanté, qui évolue aujourd'hui à la place qu'il occupait chez les Blues. "Je suis content. Les gens parlent du 'poste Makelele', mais je suis vieux et il est temps que tout le monde l'appelle le 'poste Kanté'. N'Golo le mérite", a expliqué celui qui a porté le maillot de Chelsea pendant cinq ans, entre 2003 et 2008.





"A chaque fois que je regarde N'Golo Kanté, je vois tellement d'envie, tellement de concentration et tellement de détermination à vouloir faire de lui-même un joueur meilleur à chaque match", a commenté Maké. Pour justifier son propos, il compare le Kanté de Leicester, qui était déjà très fort mais qui avait un petit côté chien fou, à celui d'aujourd'hui : "Maintenant N'Golo a ajouté de l'intelligence à son jeu. Il apprécie mieux la position de ses partenaires et comment jouer dans un système plus sophistiqué où il ne s'agit pas que de courir et de tacler."

Plusieurs récompenses cette année

"Certains joueurs sont destinés à être des superstars, mais d'autres, comme N'Golo et moi-même, doivent être heureux de faire briller les autres", a-t-il ajouté. Pourtant, son statut de joueur de l'ombre n'a pas empêché à N'Golo Kanté de tout glaner cette année. En plus d'être sacré champion d'Angleterre avec Chelsea, l'ancien Caennais a été élu meilleur joueur de Premier League par ses pairs, puis par les journalistes.

Le meilleur encore à venir ?

Mais d'après Claude Makelele, le meilleur est encore à venir pour N'Golo Kanté : "La saison prochaine, il sera encore meilleur parce qu'il aura le défi de la Ligue des champions. Il fait également partie d'une génération de jeunes joueurs fantastiques qui percent en France, ce qui va l'aider à se développer." Pourtant, on se demande bien ce que N'Golo Kanté pourrait faire de plus pour être encore meilleur.