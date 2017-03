Chelsea laisse la porte ouverte à Eden Hazard

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Où jouera Eden Hazard la saison prochaine ? A Chelsea, si l’on en croit son contrat qui court jusqu’en 2020. Ou au Real Madrid, si l’on en croit les rumeurs qui se multiplient dans la presse espagnole et britannique ces dernières semaines. La dernière information délivrée par Marca, le quotidien madrilène, va aussi dans ce sens.

Chelsea est prêt à discuter en cas d’offre satisfaisante

Le Belge plaît à Zinedine Zidane depuis très longtemps. Et quand on l’interroge sur son avenir, l’ancien Lillois répète souvent qu’il se sent bien à Chelsea mais que l'idée d'être coaché par "ZZ" l’attire aussi, d'autant plus qu'il admirait le Français quand il était jeune. Selon les récents bruits, les Merengue songent clairement à tenter leur chance lors du prochain mercato estival. Et ils ne devraient pas trouver porte close sur ce dossier.

Selon Marca, le quotidien espagnol surtout dédié à l’actualité du Real, les dirigeants de Chelsea ont autorisé Eden Hazard a négocié son départ uniquement s’ils reçoivent une offre satisfaisante. Une attitude qui laisse de bons espoirs aux Madrilènes de s’offrir les services du meneur de jeu. La saison dernière, Hazard, après une année très difficile sous les ordres de José Mourinho notamment, avait songé à s’exiler. Cette hypothèse pourrait bientôt le tirailler à nouveau.

Les Blues veulent le garder, mais…

Chelsea ne compte cependant pas laisser partir son joyau sans rien dire. Acheté à Lille en 2012 pour 35 millions d’euros, Hazard reste un élément important du groupe des Blues. Antonio Conte compte sur lui pour bâtir une équipe encore plus forte l’été prochain. Pour l’attirer en Espagne, le Real va devoir se montrer convaincant, y compris sur le plan financier. Récemment, le club londonien disait qu'il ne vendrait pas Hazard à moins de 100 millions d'euros. Mais le fait que Chelsea soit intéressé par certains joueurs du Real (Thibaut Courtois, James Rodriguez, Alvaro Morata…) pourrait faciliter les contacts et les échanges.