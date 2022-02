Chelsea - Manchester United : la Premier League au sommet

Chelsea - Manchester est devenu depuis l'arrivée d'Abramovitch à Londres l'une des grandes affiches du football européen. Leur opposition en quart de finale de Ligue des Champions va dans ce sens.

Le choc de ces quarts de finale de Ligue des Champions est 100% anglais et oppose Chelsea à Manchester United. La Premier League peut se vanter.



Le foot anglais au sommet

Le choc entre Chelsea et Manchester United à ce niveau de la compétition donne du grain à moudre à ceux qui pensent que la Premier League est actuellement le meilleur championnat au monde. Les Espagnols ne seront pas d'accord, surtout après la démonstration du Real face à Tottenham, sans parler de la suprématie supposée du Barça. Mais le foot anglais se porte en tout cas très bien.



Manchester est favori

Les Red Devils bénéficient de la faveur des pronostics, non seulement parce qu'ils ont déjà vaincu Chelsea en finale de cette même Ligue des Champions (2008), mais aussi parce que les hommes de Fergusson dominent le championnat national. Attention toutefois, lors du match de Premier League le 1er mars dernier à Stamford Bridge, Chelsea l'a emporté 2-1.



Et si Torres se réveillait...

Les supporters des Blues espèrent ardemment que leur buteur à 58M d'euros, Fernando Torres, profitera de cette affiche pour enfin débloquer son compteur dans son nouveau club. L'international espagnol n'a en effet toujours pas trouvé le chemin des filets depuis son arrivée à Chelsea durant le mercato d'hiver.



Le coup d'envoi de Chelsea - Manchester United sera donné mercredi 20h45, à Stamford Bridge (Londres).