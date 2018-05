Chelsea – Manchester United : une finale royale pour la cup !

Par Vincent Guillot | Ecrit pour TF1 |

En ce week-end de mariage princier, Londres abritera ce samedi un autre événement de taille, la finale de la FA Cup. Et là aussi, l’affiche entre Chelsea et Manchester United sera royale.

Si Manchester City a écrasé la premier league cette saison, il reste à Chelsea et Manchester United une belle occasion de garnir leur vitrine de trophées : la finale de la FA Cup les opposera ce samedi à Wembley. Une finale qui verra s’affronter deux ténors du banc de touche Antonio Conte et Jose Mourinho, deux personnalités qui se sont souvent clashés par le passé. Côté français, on retrouvera NGolo Kanté et Olivier Giroux pour Chelsea ainsi que Paul Pogba et l’absent de la liste de Didier Deschamps, Anthony Martial, chez les mancuniens.





Un match de rois, sans le prince...

Si on ne sait pas encore qui soulèvera la coupe en début de soirée à la tribune d’honneur du stade de Wembley, on sait enfin qui la remettra. En effet, la tradition voulait que le Prince William, président d’honneur de la fédération anglaise, remette le trophée au capitaine vainqueur. Or, en ce samedi de mariage princier, William, témoin de son frère Harry sera finalement coincé à Westminster et ne pourra pas s’offrir une escapade footballistique l’après-midi. La remise du trophée sera finalement confiée à Jackie Wilkins, veuve de l’ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre - et bref joueur du Paris Saint Germain – Ray Wilkins,décédé le 4 avril dernier.