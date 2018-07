Chelsea : N’Golo Kanté bientôt le plus gros salaire du club ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

L’un des meilleurs joueurs de Premier League est convoité par les plus grandes écuries européennes. Mais les Blues tentent tout pour conserver le champion du monde tricolore.

Le PSG, le Real Madrid voire la Juventus se sont renseignés sur le cas de l’un des meilleurs milieux récupérateurs de la planète. Impérial en club comme en sélection, N’Golo Kanté plaît beaucoup, et Chelsea a décidé de mettre la main à poche pour garder son joueur.





Bientôt le plus gros salaire du club ?

Selon le Times et la presse britannique qui reprend cette information, les dirigeants des Blues refusent de perdre leur milieu de terrain malgré les intérêts de clubs rivaux. Pour parvenir à leurs fins, Chelsea aurait l’intention de faire de N’Golo Kanté le jouer le mieux payé du club, devant même Eden Hazard.

Selon nos confrères britanniques, les Anglais proposeraient un salaire de 17 millions par an, soit 325 000 euros par semaine ! Cela pourrait permettre aux Blues de conserver l’un de leurs piliers, alors que Thibault Courtois et Eden Hazard sont également annoncés partants.









Paris doit-il chercher une autre option pour sa sentinelle ?

L’un des clubs auquel le nom de N’Golo Kanté était associé était le Paris Saint-Germain. Plusieurs rumeurs faisaient état de l’intérêt des Champions de France sur l’international tricolore mais le geste de Chelsea pourrait mettre un terme définitif aux rêves parisiens. Du coup il faudrait à Thomas Tuchel choisir une autre alternative pour remplacer Thiago Motta au poste de numéro 6.

Celle-ci pourrait être en interne avec le repositionnement de Marco Verratti devant la défense comme cela a été le cas lors du match de préparation contre contre l’Atletico Madrid. L’italien l’a d’ailleurs évoqué en zone mixte après la rencontre : « L’entraîneur voulait que j’évolue à ce poste car cela faisait longtemps que je n’avais pas joué. J’ai touché beaucoup de ballons et je me sentais à mon aise. C’est une position que j’apprécie même si je dois sûrement améliorer beaucoup de choses. Ce sont les choix de l’entraîneur et nous essayons d’être bons dans plusieurs rôles différents car c’est un avantage.»