Chelsea – Real Madrid : la mise au point d’Eden Hazard

Par Vincent Guillot | Ecrit pour TF1 |

L’affaire avait fait grand bruit : oui, Eden Hazard l’avait confirmé, il rêve de rejoindre le Real Madrid. Après sa coupe du monde brillamment réussie, le feuilleton de son éventuel transfert chez les Merengue cette saison a fait la une des gazettes mercato cet été. Pourtant au final, le belge est reparti pour une nouvelle saison chez les blues. L’attaquant a fait le point avec Téléfoot sur cette affaire. « Je savais que partir ou rester, quoiqu’il arrive, j’allais être heureux ». Le buteur a affirmé ne pas avoir voulu aller au clash avec le Chelsea. « C’est clair, j’aurais pu faire la gueule, mettre la pression pour partir. Mais je tiens à partir en bons termes. » Ainsi rappelle-t-il qu’il était parti du LOSC dans de bonnes conditions. « A Lille, j’aurais pu partir un ou deux ans plus tôt. Finalement je suis resté pour partir en bons termes, et j’ai fait une excellente dernière saison. »



Resté à Chelsea, il explose les compteurs

Et pour le coup, le scénario semble se répéter à Chelsea. La star des diables rouges réalise en premier league un début de saison tonitruant. Déjà 8 buts marqués, avec 83 % de frappes cadrées et un tir sur 3 se terminant au fond des filets adverses. L’arrivée de l’ex entraîneur de Naples, Maurizio Sarri n’est pas étranger à son bonheur. « Tout part du fait qu’on a plus la balle. Cela change de Conte ou Mourinho. Contre les grandes équipes, on doit avoir la possession. » En pleine forme, Hazard est à l’aise avec le nouveau style de jeu de Chelsea. Il n’en demeure pas moins que le feuilleton de son départ à Madrid devrait revenir sur le tapis dés l’approche de le fin de saison.