Chelsea réalise un très bon coup en battant Manchester United

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Alors que Manchester City n'a pas loupé son choc face à une équipe de Londres, Manchester United a chuté dans le sien. Grâce à un petit but d'Alvaro Morata, Chelsea réalise une excellente opération.





Manchester avait bien démarré…

Manchester United n'a plus vraiment le droit à l'erreur. Manchester City, son voisin, n'a toujours pas perdu cette saison et, pour les hommes de José Mourinho, lâcher des points en route n'est plus vraiment envisageable. Mais, ce week-end, il y avait le Chelsea d'Antonio Conte en face, pas toujours flamboyant depuis août, mais constituant un déplacement toujours très périlleux à gérer. D'autant qu'il était placé sous le signe du retour du Special One à Old Trafford. Les hommes du Portugais se sont montrés dangereux durant le premier quart d'heure. Puis les Blues, qui retrouvaient N'Golo Kanté dans l'entrejeu, ont commencé à prendre l'ascendant.





… mais voyage mal en ce moment

Avec le retour du milieu français, Chelsea va aller beaucoup mieux. Véritable pierre angulaire de son équipe, N'Golo Kanté peut vraiment changer son rendement. Il l'a encore prouvé dans cette affiche face à des Red Devils qui n'arrivent plus à voyager (un seul point pris lors des trois derniers matches). L'inconstance de Manchester United s'est surtout payée cash au moment de l'ouverture de score d'Alvaro Morata. L'Espagnol a parfaitement repris de la tête un centre d'Azpilicueta (55e) et son but a suffi aux hommes d'Antonio Conte. Dans les dernières secondes, Rashford a eu la balle de l'égalisation mais son coup franc a flirté avec la cage de Courtois.





Chelsea revient à un point

Après sa déroute en Ligue des Champions (défaite 3 à 0 face à la Roma), Chelsea s'est refait la cerise en s'imposant face au deuxième du championnat. C'est même une excellente opération comptable puisque les Blues reviennent à un point des Red Devils et de Tottenham au classement. Avec cette deuxième défaite en Premier League cette saison, Manchester United se retrouve déjà à huit points de Manchester City. A-t-on assisté à un tournant ?