Chelsea : Sarri accuse ses joueurs en conférence de presse [Vidéo]

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La défaite de Chelsea lors du derby londonien pourrait laisser des traces du côté des Blues. En plus de voir leur quatrième place menacée par Arsenal mais aussi par Manchester United, des premiers éléments de friction apparaitraient au sein du groupe des Blues. Et c’est Maurizio Sarri qui a lancé les premières hostilités.





« Je suis extrêmement contrarié par la défaite qui est le résultat d’un problème mental »

Plus que la défaite contre Arsenal, c’est le contenu du match et l’attitude de ses joueurs qui a vexé l’entraîneur italien. En conférence d’après-match, il a préféré s’exprimer en italien afin que le sens de ses propos ne soit pas perdu ou atténué s’il s’exprimait en anglais « Aujourd’hui je souhaite parler italien tout d’abord, car je voudrais envoyer un message à mes joueurs, et je veux que celui-ci soit le plus clair possible, je ne veux pas faire d'erreurs avec mon niveau d'anglais… » laissant ainsi à son interprète l'occasion de traduire ses propos.

Avant de pointer du doigt ce qui a causé la défaite de Chelsea à ses yeux « Je suis extrêmement contrarié. Très contrarié en effet. Cette défaite est le résultat d’un problème mental, plus qu’autre chose. Nous avons joué contre une équipe qui était mentalement plus déterminée que nous ne l’étions. Et c’est quelque chose que je ne peux pas accepter. »









« L’arrivée d’un nouveau joueur dans l’équipe pourrait changer les choses »

Contrarié, Sarri va plus loin dans l’analyse sans toutefois donner les noms des joueurs auxquels il pense, se contentant de cibler l’effectif dans son intégralité. « Il me semble qu’en tant que groupe de joueurs, ils n’étaient pas particulièrement agressifs d’un point de vue psychologique. Ils n’avaient pas la férocité et la mentalité nécessaires. C’est quelque chose qui est difficile de changer parce qu’il faut alors essayer d’influencer leur mentalité, ce qui pourrait prendre beaucoup de temps. Cela pourrait être changé par l’arrivée d’un nouveau joueur dans l’effectif qui prendrait ses responsabilités et assumerait un rôle de leader. » Alors que Chelsea est resté inactif depuis le début du Mercato hivernal, les propos de son entraineur laissent croire que les Blues pourraient recruter un ou plusieurs éléments d’ici les prochaines semaines.