Chelsea : la terrible stat’ de Michy Batshuayi, cloué plus de deux jours sur le banc cette saison

Début juillet 2016, Chelsea frappait fort. Alors que Tottenham semblait sur le point de boucler l’arrivée de Michy Batshuayi, le Belge a finalement signé en faveur des Blues. L’Olympique de Marseille récupérait 39 millions d’euros dans cette opération, soit la vente la plus juteuse de l’histoire du club devant les 37,5 millions d'euros déboursés par Chelsea pour Didier Drogba en 2004.





Une très longue saison dans la peau d’un remplaçant



Avec Batshuayi (23 buts toutes compétitions confondues avec l’OM la saison dernière), Chelsea pensait s’être attaché les services de son buteur n°1 de demain. A l’époque, Diego Costa était tout proche de retourner à l’Atlético de Madrid. Mais l’Espagnol est resté et ses performances ont très vite convaincu Antonio Conte, le coach des Blues, malgré quelques prises de bec. Et avec le retour tonitruant d’Eden Hazard à son meilleur niveau, Michy Batshuayi dispose de très peu de temps de jeu.



Le tabloïd anglais Daily Mail vient de publier une statistique très dure pour l’ancien Marseillais. C’est bien simple : jusqu’à présent, cette saison, Batshuayi a passé plus de deux jours sur le banc des remplaçants, en additionnant tous les matches où il est resté sur le bord du terrain ou n’est entré que pour quelques minutes. Le Daily Mail est même très précis : au 21 avril, le buteur en est à 48 heures et 21 minutes sur le banc.





Il pourrait plier bagages très vite



En analysant les données de Transfermarkt, le constat est encore plus rude. Michy Batshuayi ne compte, au 21 avril, que 513 minutes de jeu sur toute la saison. Et encore, heureusement qu’il y a les coupes nationales pour lui permettre de gratter quelques titularisations. Le Belge n’a jamais été titularisé en Premier League par exemple (seulement cinq titularisations, en Cup et League Cup). En championnat, à force de grappiller quelques minutes par-ci par-là, Batshuayi en arrive au total famélique de… 112 minutes de jeu.



Malgré ce temps de jeu réduit à peau de chagrin, le Blues a quand même réussi à trouver le chemin des filets à 5 reprises. Mais, à 23 ans, Michy Batshuayi ne peut pas se satisfaire d’une telle situation, surtout après ses performances olympiennes. Selon la presse anglaise, plusieurs clubs le surveillent et attendent la fin de la saison pour négocier. West Ham, par exemple, est sur le coup. Lille ne serait pas insensible non plus et voudrait l’obtenir en prêt.