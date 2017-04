Chelsea: Thibaut Courtois se serait blessé... sur un tournage pour la NBA

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Les Blues de Chelsea se sont inclinés à Old Trafford contre Manchester United (2-0) ce week-end sans leur gardien habituel. Thibaut Courtois a dû déclarer forfait à cause d'une blessure à une cheville. Et d'après les tabloïds britanniques, le Belge se serait blessé en faisant un tout autre sport.