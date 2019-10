Chili-Uruguay : Les trois raisons de parier sur la Roja

Ce mercredi soir, le Chili et l’Uruguay croisent le fer en quart de finale de la Copa America. La Roja va s’imposer et atteindre les demi-finales. La rédaction de Telefoot.fr vous explique pourquoi en trois raisons.

Après une phase de groupe mouvementée, place aux quarts de finale de la Copa America. Le Chili et l’Uruguay ouvrent le bal dans un match qui s’annonce âpre. La Roja fait office de favorite, et devrait tenir son rang contre une équipe d’Uruguay qui n’a pas montré un niveau de jeu convaincant.





Edinson Cavani n’y est pas

Pour se qualifier face au Chili, l’Uruguay doit marquer. Et lors de cette Copa America, la Celeste n’a pas démontré toutes ses qualités offensives. La bande à Godin n’a marqué que deux petits buts, un face au Paraguay, l’autre contre la Jamaïque. Luis Suarez n’est pas là, sanctionné pour sa morsure sur Chiellini lors de la Coupe du Monde, tandis qu’Edinson Cavani ne brille pas. Contre le Chili, l’attaquant parisien devrait apparaître très affecté. Lundi, son père a tué un motard, sous l’emprise de l’alcool.





Le Chili évolue à domicile

Pour se défaire de l’Uruguay, le Chili pourra compter sur son douzième homme, le public. La Roja a la chance d’évoluer à domicile, et devrait en profiter. Les joueurs ont à cœur de briller et d’offrir à leurs supporteurs un titre qu’ils n’ont jamais remporté. La dernière fois que le Chili a atteint les demi-finales d’une Copa America, c’était en 1999, autant dire une éternité. Ce mercredi soir, l’occasion est trop belle pour la bande à Arturo Vidal.





Le Chili est impressionnant

Au contraire de l’Uruguay qui a fini troisième de son groupe avec une seule victoire seulement, le Chili a terminé en tête du groupe A. La Roja a corrigé la Bolivie 5-0 avant de faire un nul 3-3 contre le Mexique et de battre l’Equateur 2-0. Pour battre la Celeste, le Chili pourra compter sur la meilleure attaque du tournoi, et une défense de fer.











