Choc Juve-Naples, match des extrêmes en l'OM et Lille, finale de Coupe du Roi... Les cinq affiches du week-end du 21-22 avril

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Juventus-Naples, une finale pour la Serie A - Dimanche 22 mai, 20h45 - 34e journée de Serie A



La Juventus a toujours la main. Au classement du championnat d'Italie, la Vieille Dame compte quatre points d'avance et reste en bonne position pour s'offrir un 7e sacre d'affilée. Mais la victoire du Napoli cette semaine contre l'Udinese conjuguée au nul des Turinois à Crotone a relancé le suspense. Si Naples s'impose à l'Allianz Stadium, alors l'avance de la Juve ne sera que plus d'un point. En revanche, un nul ou une victoire des Bianconeri scellerait sans doute le sort de la Serie A.





Marseille-Lille, destins opposés - Samedi 21 mai, 17h00 - 34e journée de Ligue 1



En début de saison, Lille s'imaginait bien jouer le haut de tableau. Finalement, les Dogues luttent pour leur survie. Le Losc est toujours 18e, en position de barragiste, et n'a plus gagné depuis le 28 janvier. Et le rendez-vous du week-end est périlleux car les hommes de Christophe Galtier se déplacent au Vélodrome pour y défier l'Olympique de Marseille, très en forme en ce moment et lancé dans la lutte avec Monaco et Lyon pour le podium. Une lutte à trois qui ne souffre d'aucun répit.





Séville-Barcelone, premier titre pour le Barça ? - Samedi 21 mai, 21h30 - Finale de la Coupe du Roi



En attendant l'officialisation du titre en Liga, le FC Barcelone peut décrocher le premier titre de sa saison au Wanda Metropolitano de Madrid face au Séville FC en finale de la Coupe du Roi. Les Andalous peuvent-ils contester l'hégémonie des Blaugrana ? Le Barça reste sur trois victoires de rang en finale (2015, 2016 face à Séville, 2017). En s'imposant pour la 4e année consécutive, le club catalan ferait aussi bien que le Real Madrid (1905, 1906, 1907, 1908) et l'Athletic Bilbao (1930, 1931, 1932, 1933).





Manchester United-Tottenham, la pression sur les Mancuniens - Samedi 21 mai, 18h - Demi-finale de la FA Cup



Matés (comme tout le monde) par les rivaux de City en Premier League, sortis sans gloire dès les 8emes de finale de la Ligue des champions par le Séville FC et sortis dès le 4e tour de la League Cup (dont ils étaient tenants du titre) en octobre par Swansea, les joueurs de Manchester United n'ont plus que la Coupe d'Angleterre pour sauver leur saison. Problème : ils ont rendez-vous à Wembley en demie pour affronter Tottenham, qui sera donc comme à domicile. En championnat, les deux clubs en sont à une victoire chacun cette saison. Cette dernière affiche tranchera l'affaire.





Bordeaux-PSG, première sortie du champion - Dimanche 22 mai, 21h - 34e journée de Ligue 1



Une semaine après son titre validé face à Monaco et quelques jours après sa qualification pour la finale de la Coupe de France aux dépens de Caen, le Paris Saint-Germain se présente en Ligue 1 pour la première en tant que champion de France 2017-2018. Toujours sans Neymar, encore convalescent au Brésil. Les Parisiens se rendent en Gironde pour affronter Bordeaux, et cette sortie pourrait s'avérer compliquer. Déjà, les Girondins espèrent encore se mêler jusqu'au bout à la lutte pour l'Europe. Et d'autre part, Nicolas De Préville et ses coéquipiers vont sûrement vouloir effacer à domicile le souvenir de la correction reçue au match aller au Parc des Princes (6-2).